Plön: : Stadt stelllt Klimaschutz in Mittelpunkt

Rund 60 Einwohner sprachen in einer Ideenwerkstatt zu eienm Plöner Klimaschutzkonzept über Kritik, Anregungen und Wünsche

von Michael Kuhr

06. Februar 2020, 14:30 Uhr

Plön | Energiegenossenschaften, Bewegungsmelder für Straßenbeleuchtung, mehr nachhaltige regionale Produkte, Wasserstofferzeugung mit überschüssigem Strom oder auch ein Wettbewerb der höchsten CO²-Reduzierung: Plöner wollen kreativ an einem Klimaschutzkonzept für ihre Stadt mitarbeiten.

Rund 60 Einwohner äußerten in einer Ideenwerkstatt Kritik, Anregungen und Wünsche zu den vier Themenbereichen Private Haushalte, Kälte und Wärme (Leitung Dr. David-Willem Poggemann, Klimaschutzmanager des Kreises Plön), Erneuerbare Energien und IT-Infrastruktur (Bürgermeister Lars Winter), Mobilität (Radverkehrsbeauftragter Wolfgang Homeyer) und Gewerbe, Handel, Dienstleistung (Frank Neufeind, Wirtschaftsförderung Stadt Plön).

Das Klimaschutzkonzept ist strategische Entscheidungsgrundlage und Planungshilfe für öffentliche Bauten, private Hausbesitzer und Gewerbetreibende sowie Grundlage für die Beantragung von Fördergeldern. Plöns Klimaschutzmanager Sönke Hartmann, der das Konzept ausarbeitet, hat sich die Reduzierung von CO² zum Ziel gesetzt und leitete in das Thema ein: „17 der 18 wärmsten Jahre liegen in diesem Jahrhundert, wir befinden uns in der dunkelroten Phase“, erklärte Hartmann anhand eines Diagramms und ging zurück bis ins Jahr 1896, als erstmals vor der Erderwärmung gewarnt worden sei. Deutschland habe bereits am 3. Mai 2019, dem „Erdüberlastungstag“, sein CO²-Budget für 2019 aufgebraucht, und man bräuchte drei Erden, um weiterzumachen wie bisher. „Wir leben auf Kosten kommender Generationen und der Menschen im Süden.“

Im Publikum kam die Frage auf, wie sinnvoll eine angestrebte Begrenzung der Erderwärmung bis 2050 um 1,5, 2 oder Null Grad sei. „Es gibt so viele Vorgaben, das ist alles nur Theorie und die Bundesregierung redet nur, viel wichtiger ist doch, wir fangen einfach mal an“, meinte Sabine Kauf (Grüne).

Der Wunsch nach mehr Beratung und Informationen tauchte zu allen Themenfeldern auf: Dem wird mit einer kostenlosen Energieberatung entsprochen, die bald startet. Sinnvoll seien auch eine Liste von Betrieben, die nachhaltige Produkte im Programm haben sowie eine Baumesse zum Thema Klimaschutz (Plön-Schau), lauteten Wünsche.

Wärmerückgewinnung aus Abwasser, Solarthermieanlagen, Bürger-Photovoltaikanlagen (PV), günstigerer ÖPNV, mehr Bahnverbindungen, Tempo 30 in der ganzen Stadt, Pfandsystem für Verpackungen, Änderung der Steuergesetzgebung, um Leerstände nicht durch Abschreibungsmöglichkeit und Steuerersparnis zu befördern, ein Rabattsystem für ökologische Einkäufe, eine verständliche Sprache, Informationen zu Fördermaßnahmen, Parkplatzsuche per App (Smart City), Dachpfannen mit PV für denkmalgeschützte Gebäude, ein Kataster zu PV-Flächen, kleine Windkraftanlagen auf Dächern: Die Vielfalt an Ideen wird von Sönke Hartmann geordnet. Er sammelt die Anregungen und stellt sie im März im Ausschuss für gesellschaftliche Angelegenheiten vor.

Um eine Ist-Analyse und Potenziale kümmert sich von März bis Juni ein Ingenieur-Büro. Im August haben die Bürger nochmals das Wort, wo Prioritäten gesetzt werden sollten, bevor die Ratsversammlung im September entscheidet und der Konzeptentwurf im Oktober beim Land eingereicht wird. Kontakt im Netz: soenke.hartmann@ploen.de oro