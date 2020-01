Eutin : Stadt soll klimaschonend bauen

Grüne fordern, bei Reithalle, Feuerwehr- und Schulneubau schon bei der Ausschreibung die Gesamtkosten im Blick zu haben.

30. Januar 2020, 16:00 Uhr

Eutin | Erweiterung der Wilhelm-Wisser-Schule, Neubau der Schule Am Kleinen See, neues Feuerwehrhaus und Sanierung der historischen Reithalle (ehemalige Schlossterassen): Vier große Bauprojekte der Stadt Eutin, für die in diesen Wochen Ausschreibungen vorbereitet werden.

Die Grünen in der Stadtvertretung wollen sicher stellen, dass für diese Gebäude der höchstmögliche Klimaschutz-Standard angestrebt wird – anders als beider Ausschreibung der am ehemaligen Güterbahnhof geplanten Sporthalle, die nur nach dem gesetzlichem EnEV-Standard ausgeschrieben worden sei.

Bei Sporthalle am Bahnhof erfolglos

„Schon bei der am Bahnhof geplanten Sporthalle hatten wir uns für einen hohen Klimaschutz-Standard eingesetzt, mussten aber eine Enttäuschung erleben, weil die gesetzlichen Vorgaben das nicht vorsahen und die Verwaltung keinen Auftrag hatte, darüber hinauszugehen,“ schildert die Fraktionsvorsitzende Monika Obieray. Das solle nicht wieder passieren.

Deshalb gebe es einen frühzeitigen Antrag, dass für Wilhelm-Wisser-Schule, Schule Am Kleinen See, Feuerwehrhaus und Reithalle eine Vollkostenrechnung gemacht werd. Das bedeutet, dass auch die Kosten für den späteren Betrieb und die anfallenden Reparaturen und Sanierungen bis zum Ende der Abschreibungszeit mitberücksichtigt würden.

Höhere Baukosten könnten Folgekosten verringern

Obieray: „Wenn man die Folgekosten für Wärme, Strom, Wasser usw. einrechnet, kann es günstiger sein, für Wärmedämmung und modernste Energiespartechnik beim Bau mehr Geld auszugeben“ – zumal alle genannten Bauvorhaben einen jahrzehntelangen Lebenszyklus hätten.

Deshalb beantragen die Grünen, dass eine Nullenergie-Variante und auch eine Plusenergie-Variante berechnet werde, wobei Plusenergie bedeute, dass die Gebäude nicht nur Energie verbrauchten, sondern selbst welche produzierten. Das sei heute möglich und der richtige Weg, die Klimaziele zu erreichen.

Eutin fängt nicht bei Null an, wir müssen es nur einfach machen. Monika Obieray, Grünensprecherin

Das Klimaschutzbudget der Stadt für 2020 stehe noch restlos zur Verfügung, sodass durch die Variantenberechnung keine zusätzlichen Kosten für die Stadt entstehen müssten. Außerdem sünden Fördermittel für die Umsetzung zur Verfügung.

Wer im Internet recherchiere, findet diverse Beispiele für Plusenergie-Kitas, Schulen und sogar Universitäten. Es gebe sogar sanierte Altbauten, die diese Vorgaben erfüllten. Onieray: „Eutin fängt nicht bei Null an, wir müssen es nur einfach machen.“

Mit einem entsptechendne Antrag der Grünen sollen sich demnächst Hauptausschuss oder Bauausschuss oder beide Gremien beschäftigen. Obieray: „Es handelt sich unserer Meinung nach um einen Grundsatzbeschluss.“