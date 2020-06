Eutin : Stadt muss Stege und Wasserzugänge im Seepark sichern

Neues Badesicherheitsgesetz fordert Warnhinweise. Stadtvertretung plant nach BGH-Urteilen 40.000 Euro ein für dringende Absicherung.

25. Juni 2020

Eutin | Wie viele andere Kommunen mit Stegen, die direkt ins Wasser führen, so muss auch Eutin reagieren – und zwar möglichst rasch. Heute soll das neue Badesicherheitsgesetz verabschiedet werden, das die Verantwortlichkeiten an Badestellen, Stegen und Wasserzugängen klarer regeln soll.

Malente öffnet gesperrte Stege, Eutin denkt nach Gutachterrat über schnellstmögliche Absicherung nach

Die Gemeinde Malente hat sich dazu entschieden, alle Stege, die sie im vergangenen Jahr aufgrund verschiedener Urteile des Bundesgerichtshofs geschlossen hat, ab 3. Juli wieder zu öffnen. Doch so einfach scheint es nicht zu sein: „Das Problem bleibt: Am Ende muss die Gemeinde selber prüfen, wie sie diese Verkehrssicherungspflichten erfüllt und muss auch die notwendigen Entscheidungen selbst prüfen“, sagte Jörg Bülow vom Schleswig-Holsteinischen Gemeindetag. Für eine solche Prüfung ist ein Sicherheitskonzept notwendig, dass die Kommunen anhand eines Fragenkatalogs für jeden Steg oder Bademöglichkeit in ihrer Zuständigkeit beantworten müssen. So sollen beispielsweise Warnhinweise in Form von Piktogrammen auf Untiefen, unvorhersehbare Strömungen oder Schiffs- und Bootsverkehr hinweisen und Tore am Anlegersteg der Freischütz angebracht werden, machte Bürgermeister Carsten Behnk in der Stadtvertretung deutlich, als er um zusätzliche 40.000 Euro im Nachtragshaushalt für diese Aufgabe bat.

Wie können Sichtachsen erhalten und Stege entsprechend gesichert werden?

Für die Stadt Eutin stellt sich die Frage, wie all die Stege – zur Landesgartenschau im Seepark als sogenannte Sichtachsen eingerichtet – nun im Rahmen der Verkehrssicherungspflicht abzusichern sind. Fachbereichsleiter Martin Klehs und Ordnungsamtsleiterin Julia Lunau waren dafür mit Professor Carsten Sonnenberg, dem Gutachter für die Deutsche Gesellschaft Badewesen, im Stadtgebiet unterwegs. „Er gab viele wertvolle Tipps und Hinweise, wie was abzusichern ist. Am Steg beim Wohnmobilstellplatz könnten wir beispielsweise eine Badestelle mit Schwimmleine abgrenzen und den Zugang ins Wasser durch eine Leiter ermöglichen. Dann bräuchte man bis dahin ein Geländer“, sagt Klehs auf Nachfrage.

Schilder allein reichen nicht aus

Anders verhält es sich mit den Stegen im Seepark: „Ein Schild mit Warnhinweisen, wie im Gesetz beschrieben, befreit aus Gutachtersicht keine Verantwortlichen von der Verkehrssicherungspflicht und damit nicht aus der Haftung. Man muss eine Barriere schaffen. Die darf aber dann keine Querbalken haben, um das Aufsteigen und höhere Reinspringen nicht zu ermöglichen“, macht Klehs die komplexen Anforderungen deutlich.

Eine gute Nachricht hatte die Verwaltung für die Stadtvertreter vom bundesweit renommierten Gutachter: „Die Stadtbucht muss nicht eingezäunt werden, das wird als Promenadenanlage gesehen, nicht als Steg“, so Behnk.

Kreisbehörde sah in der Verkehrssicherung bei der Baugenehmigung damals keine Probleme

Warum wurde nicht schon im Rahmen der Erstellung und des Umbaus an die Verkehrssicherung an den Steganlagen am Ende der Sichtachsen gedacht? „Bernd Rubelt und ich hatten bei den Kreisbehörden um entsprechenden Rat gefragt, damals hieß es, dass das okay ist und wir während der Veranstaltung eine Wasserrettung vor Ort haben sollen“, sagt Klehs heute. Die ersten Urteile nach Schadensfällen stammen aus 2017.

Transparente Umrandung für Sichtachsen

Sind die Sichtachsen dann passé? „Wir müssen schöne Lösungen mit Glas oder ähnlich transparentem Material finden, damit das nicht passiert. Klar ist aber: Schilder alleine reichen nicht, es braucht eine Barriere, die die Menschen am Reinspringen hindert“, sagte Klehs. Die Verwaltung will schnellstmöglich handeln. Die Mittel dafür sind von der Stadtvertretung genehmigt worden. Die Alternative wäre die Vollsperrung gewesen.