Eutin : Stadt möchte Kommunalen Ordnungsdienst verstärken

Knappe politische Mehrheit für eine zusätzliche Stelle des Kommunalen Ordnungsdienstes im Kampf gegen Vandalismus und Parksünder.

04. Dezember 2020, 15:20 Uhr

Eutin | Um Vandalismus an Schulen, Spielplätzen und Parks im Stadtgebiet künftig noch besser entgegenwirken zu können, braucht es mehr Mitarbeiter beim Kommunalen Ordnungsdienst (KOD) der Stadt. Eine zusätzliche KOD-Vollzeitstelle hat die Verwaltung deshalb im Stellenplan für das nächste Jahr beantragt – doch die politische Mehrheit dafür scheint knapp. Das wurde im Hauptausschuss am Donnerstagabend deutlich.

„Der Kommunale Ordnungsdienst ist ein Erfolgsmodell“

„Unser KOD arbeitet gut und ist sehr wirksam. Wir haben in vielen Sitzungen Tagesordnungspunkte gehabt, in denen Sicherheit und Ordnung in der Stadt Thema war“, erinnerte Bürgermeister Carsten Behnk an die zahlreichen Schäden am Weber-Gymnasium oder die Hinterlassenschaften von Saufgelagen, Ruhestörungen und anderen Delikten unter anderem im Seepark und am Bahnhof (wir berichteten). Auch das „undisziplinierte Parkverhalten“ im Rosengarten erfordere eine erhöhte Parkraumüberwachung, sagte Fachbereichsleiter Martin Klehs. „Es geht nicht einfach nur um zusätzliches Personal, sondern wir wollen die Arbeit draußen schaffen. Ich kann nicht nachvollziehen, weshalb man eine Entscheidung gegen diese Stelle treffen kann. Die Verbesserungen unter anderem am Bahnhof sind doch spürbar. Der KOD ist ein Erfolgsmodell“, warb Klehs für die Stelle, nachdem Hauptausschussvorsitzender Matthias Rachfahl für seine Fraktion erklärte, die Stelle streichen zu wollen.

Ohne zusätzliche Manpower ist keine flexible Schichteinteilung und Streife möglich

Flexibilität in Schichten, um auch nachts Bestreifen zu können, sei auch mit den drei ergänzten Teilzeitkräften aus dem Bereich der Verkehrsüberwacher nicht leistbar. Klehs erinnerte an die Stellungnahme der Polizei, wonach „das Sicherheitsproblem im Seepark“ nur in den Griff zu bekommen sei, wenn die Präsenzen und Streifen dort erhöht würden. Das hätten gemeinsame Streifen von KOD und Polizei in den Sommermonaten gezeigt. Allerdings sei mit der dünnen Personaldecke – derzeit gibt es zwei KODler – nicht die nötige Flexibilität bei den Streifen und Tageszeiten erreichbar, die nötig wäre. Die Polizei sprach sich deshalb ebenfalls für eine Aufstockung in dem Bereich aus und lobte die Zusammenarbeit auf dem kurzen Dienstweg.

Ehrenamtler und Eltern beklagen Vandalismus im Seepark

„Die Gröön Lüüd, die viel Zeit damit verbringen, den Seepark für alle zu pflegen, werden zurecht nicht müde, uns regelmäßig Vandalismusschäden zu melden. Auch Eltern und Tagespflegepersonen weisen uns regelmäßig darauf hin, dass auf Spielplätzen noch Glasscherben und ähnliches liegen, die das Spielen gefährlich machen. Es ist doch wichtig, dass wir uns darum kümmern“, betonte Klehs.

Polizei und weitere Institutionen für Aufstockung des Personals

Auch die telefonische Einberufung des Kriminalpräventiven Rates habe ergeben, dass sich Institutionen wie der Kinderschutzbund, der Präventionsbeauftragte der Polizei, Vertreter des Jugendzentrums und der Sozialarbeit des CJD für eine Erweiterung des KOD aussprechen, teilte Klehs mit, weil ein hohes Verzahnungspotenzial gesehen werde. „Ich möchte intensiv an sie appellieren, die Stelle möglich zu machen“, schloss Klehs seine flammende Rede.

Die CDU stimmt gespalten ab – knappe Mehrheit für die zusätzliche Stelle

Für Dennis Schumacher (CDU) klangen die Argumente plausibel, er rief vor der Abstimmung dazu auf, „der Verwaltung einfach mal Vertrauen entgegenzubringen“ und sorgte gemeinsam mit Malte Kuhr (CDU) sowie den Stimmen von SPD und FDP für eine knappe Mehrheit. Seine CDU-Fraktionskollegen Elgin Lohse und Matthias Rachfahl enthielten sich gemeinsam mit Monika Obieray (Grüne), Olaf Bentke (Freie Wähler) und Reinhard Sohns (Grüne) votierten dagegen. Die Entscheidung fällt in der Stadtvertretung.