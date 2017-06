Stadt heißt die Gäste willkommen

vergrößern 1 von 1 Foto: Krauskopf 1 von 1

„Irgendwie kommt es mir so vor, als ob es von Jahr zu Jahr voller wird“, bemerkte Bürgervorsteher Dieter Holst gestern Nachmittag am Rande eines Empfanges der Stadt Eutin im Rathaus für die Gäste aus der Partnerstadt Lawrence. 13 Studenten, acht Schüler und eine Praktikantin aus der Universitätsstadt in Kansas sind zurzeit in Deutschland. Die Studenten werden zum dritten Mal von Andrea Meyertholen und zum zweiten Mal von Stefanie Wille begleitet.

Die Schüler betreut Arne Scholz, ehemaliger Lehrer der Voß-Schule, der seit drei Jahren in Lawrence lebt und dort an der Highschool Deutsch unterrichtet. Zum guten Besuch des Empfanges trugen aber auch Gastfamilien bei und Schüler der Weber- und der Voß-Schule, die im Herbst im Zug des Austausches nach Kansas reisen werden.

Bürgermeister Carsten Behnk bekundete Freude über den Besuch aus den USA und erinnerte an den Freundschaftsgarten, der im vergangenen Jahr im Seepark eingeweiht und mit Wasser aus dem Kansas-Fluss „getauft“ worden war. „Der Freundschaftsgarten ist ein weiteres Zeichen der Freundschaft unserer Städte.“

Behnk würdigte weiter die Leistungen des Partnerschaftsvereins „Freunde von Lawrence“ unter Vorsitz von Martin Vollertsen, der großen Anteil am Gelingen der Völkerverständigung trage. Dank sagte Behnk aber auch den Gastfamilien. Dem Empfang, der mit dem Eintrag aller Teilnehmer in das Goldene Buch der Stadt ausklang, folgte eine Fahrt der Teilnehmer mit der „Freischütz“ auf dem Großen Eutiner See.

Die Studenten sind seit dem 1. Juni in Eutin, sie erhalten jeden Tag intensiv Deutsch-Unterricht und werden bis 14. Juli bleiben. Die Schüler sind seit Dienstag dieser Woche da und bleiben vier Wochen.

Zum Programm für die jungen Leute gehören Ausflüge nach Lübeck, Kiel, Hamburg und Berlin, Außerdem gibt es wieder einen Deutsch-Amerikanischen Abend für Gasteltern und Mitglieder des Freundschaftsvereines.

von Achim Krauskopf

erstellt am 15.Jun.2017 | 16:08 Uhr