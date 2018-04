Gute Aussichten : Stadt gibt Blues Baltica mehr Geld

Intensive Diskussion im Hauptausschuss: Alle Fraktionen betonen ihren Willen, das Bluesfestival und die Blues-Challenge zu behalten.

von Achim Krauskopf

19. April 2018, 00:00 Uhr

Blues-Festival und Blues-Challenge haben Dienstagabend für eine intensive, über fast drei Stunden gehende Diskussion im Hauptausschuss der Stadt gesorgt. Das Ergebnis einer geduldig vom Ausschuss-Vorsitzenden Matthias Rachfahl geleiteten Debatte: Einstimmig sicherte der Ausschuss dem Verein Baltic Blues Ausfallbeträge in Höhe von 3000 Euro für das Bluesfestival und 4000 Euro für die Blues-Challenge zu.

Konflikte zwischen dem Verein auf der einen Seite sowie der Stadtverwaltung und den Markthändlern auf der anderen sind aber damit noch nicht ausgeräumt. Mit den Ausfallbürgschaften seien aber die schlimmsten finanziellen Nöte vom Tisch, sagte Helge Nickel, Schatzmeister des Vereines, gestern dem OHA.

Nachdem der Vereinsvorstand vergangene Woche eine Einstellung seines Engagements in Eutin wegen fehlenden Entgegenkommens der Stadt und der Markthändler angedroht hatte, kam das Thema auf Antrag der Freien Wähler auf die Tagesordnung. Vertreter aller Fraktionen betonten, dass sowohl Bluesfestival als auch Blues-Challenge wichtige Veranstaltungen für die Stadt seien, deren Ausrichtung in diesem Jahr und darüber hinaus gesichert werden solle und eventuell unberechtigte Hindernisse aus dem Weg geräumt werden müssten.

Rachfahl ließ die Konfliktpunkte für Bluesfestival und Blues-Challenge herausarbeiten. Dabei spielten auch rechtliche Fragen über die Wirksamkeit von erteilten Genehmigungen des Rathauses und von Widersprüchen, die der Baltic Blues bislang nicht begründet hat, eine Rolle.

Größtes Problem beim Bluesfestival ist ein Parkverbot auf dem Markt, wofür Bürgermeister Carsten Behnk und der zuständige Amtsleiter Martin Klehs Sicherheitsvorschriften geltend machten. Dieses Parkverbot gelte nicht für Händlerfahrzeuge und Kühlwagen, betonte Behnk. Und auch die Absage an den Deutschlandfunk wäre nach Behnks Aussage nicht notwendig gewesen, weil dessen Übertragungswagen ein Sondernutzungsrecht habe.

Der Parkplatz hinter dem Rathaus werde für die Veranstaltung wieder zur Verfügung gestellt, für den Platz vor dem Rathaus gelte auch aus Brandschutzgründen ein Parkverbot. Behnk: „Ein Problem mit den 50 Metern Entfernung sehe ich jetzt nicht.“

Ein Fahrservice für Künstler zur Bühne sei möglich. Die entgangenen Tantiemen durch den Deutschlandfunk bezifferte Nickel auf 3000 Euro, der mehrfach bitter klagte, dass die Verwaltung ihm ein Gespräch verweigert habe, während die Nickel im Gegenzug vorwarf, seine Widersprüche einfach nicht begründet zu haben.

Bei der Blues-Challenge ging es um Absprachen und Stellpläne für die Wochenmarkthändler, wobei Nickel vor allem die Platzierung eines Fischstandes direkt an der Bühne kritisierte. Die sei nachträglich von den Marktbeschickern gefordert worden sei.

„Diese Kuh wähnte ich längst vom Eis“, stellte Rachfahl mit Blick auf ein Gespräch am 13. März fest, in dem alle Beteiligten die Ausrichtung des Wochenmarktes neben der Blues-Challenge besprochen hatten. Die vermutete Einigung zwischen Baltic Blues und Markthändlern gibt es doch noch nicht, sie soll morgen in einem neuen Gespräch erzielt werden.

Der in erster Linie betroffene Händler, Jan Maaß, hat gestern im Gespräch mit Journalisten als Sprecher der Markthändler deutlich gemacht, dass er und seine Kollegen „nicht einmal im Ansatz“ das Bluesfest oder die Blues-Challenge in Frage stellten. Für das Bluesfestival zögen sie ohne Murren auf den Berliner Platz. Bei der Blues-Challenge ließen aber die Besucherzahlen und Programmzeiten einen Verbleib des Wochenmarktes zu: „Das würde auch der Challenge zusätzliche Besucher bringen, wenn Kunden morgens beim Einkaufen auf die Veranstaltung aufmerksam werden.“

Maaß machte weiter deutlich, dass sein Stand aus mehreren Gründen an keinem anderen Platz stehen könne. Und er verwahrte sich gegen die geschäftsschädigende und falsche Behauptung, sein Stand hinterlasse Fischgestank. Dabei wisse er den Besitzer der Gastronomiestände auf seiner Seite, die angeblich durch den Fischstand beeinträchtigt würden.