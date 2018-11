Stadt finanziert keine Parteien – SPD zieht Antrag für Jubiläum zurück

von Constanze Emde

28. November 2018, 22:35 Uhr

Die Eutiner SPD wird in knapp einem Jahr, am 7. November 2019, 150 Jahre und möchte das Jubiläum unter Einbeziehung von Eutiner Vereinen und Verbänden feiern. In Anlehnung an den städtischen Zuschuss für das Jubiläum der Eutiner Schützen, die für 350 Jahre Bestehen 3500 Euro bekamen, beantragte die SPD-Fraktion im jüngsten Hauptausschuss am Dienstagabend für ihre 150-Jahr-Feier 1500 Euro.

„Es erfüllt uns mit Stolz und mit Freude. Die SPD ist eine Partei mit Höhen und Tiefen, war aber immer eine demokratische Partei, die sich für das Allgemeinwohl eingesetzt hat und wir wollen das groß feiern mit anderen Parteien, Vereinen und Verbänden“, erklärte der SPD-Fraktionsvorsitzende Hans-Georg Westphal.

Gegenwind gab es dazu vor allem von CDU und Grünen: „Bei der Diskussion um die Straßenausbaubeiträge geht es Ihnen darum, die Steuergelder der Bürger zu sparen. Aber für das Fest wollen Sie sie nehmen? Das passt nicht zusammen“, entgegnete Dennis Schumacher (CDU) dem Antragsteller. Fraktionskollege Malte Kuhr setzte noch eines drauf: „Ich würde mich schämen und sofort austreten, würde die CDU so einen Antrag stellen.“

Die historischen Dienste der Sozialdemokraten seien zwar durchaus zu würdigen, sagte Grünen-Chefin Monika Obieray: „Aber ich habe schon geschmunzelt, als sie in der Begründung die Schützen anführten. Wenn wir politische Dinge unterstützen wollen, dann etwas, wovon alle etwas haben und beteiligt sind. Einzelne Parteien zu fördern, finde ich schwierig.“ Hauptausschussvorsitzender Matthias Rachfahl erinnerte daran, das gerade die SPD bei der Diskussion um den Zuschuss für die Schützen gern eine Kürzung von 3500 auf 350 Euro gesehen hätte und spielte den Ball mit der Frage einer möglichen Genehmigung von Parteienfinanzierung an die Verwaltung. Kämmerer Andreas Lietzke antwortete, dass es bislang so einen Fall noch nie gegeben habe, der Landesrechnungshof aber geäußert habe, dass die Form der Unterstützung schon den Anschein der Parteien-Finanzierung habe und dies verboten sei. „So eine Feier sollte aus Bundesmitteln oder Mitgliedsbeiträgen finanziert werden“, riet Lietzke. Westphal zog daraufhin seinen Antrag zurück: „Wir werden trotzdem ein großes Fest feiern und Sie einladen.“