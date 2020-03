Eutin : Stadt bekommt Gelder für barrierefreie Ampeln vom Land

Eutin bekommt 128.000 Euro für Umrüstung der Ampeln mit akustischen und taktilen Details. Bis April baut OTG 14 Ampeln um.

von Constanze Emde

19. März 2020, 08:11 Uhr

Eutin | Die gute Nachricht machte im Mobilitätsbeirat schnell die Runde: „Die Stadt Eutin bekommt Fördermittel, um die Ampeln im Stadtgebiet barrierefrei umbauen zu können“, sagte Janina Worbel vom Bauamt in der vergangenen Sitzung. 128.000 Euro bekommt die Stadt Eutin dafür aus dem Fonds für Barrierefreiheit des Landes.

Das gehört zu barrierefreien Ampeln

Eine barrierefreie Ampel – was heißt das? „Es werden akustische Alarme, sogenannte Blindenakustik mit Vibrationstastern, ebenso nachgerüstet wie taktile Leitplatten“, erklärt Wrobel. Wenn möglich sollen differenzierte Bordhöhen an den Querungsstellen hergestellt werden, heißt es in einer Mitteilung aus dem Rathaus dazu. Die Firma OTG, die derzeit auch die Stadtsanierung am Rosengarten sowie in der Schloßstraße voranbringt, übernimmt die Umrüstung der insgesamt 14 Lichtsignalanlagen, wie Ampeln im Fachjargon genannt werden, in Eutin.

Bahnhof und Peterstraße sind schon umgerüstet

Nicht mehr angefasst werden muss die Ampel am Bahnhof, die ebenso wie die in der Peterstraße bereits umgerüstet wurde. Die Ampel in der Stolbergstraße habe keine Zukunft und könne entfallen, da werde ebenso nichts investiert wie bei der Ampel am Festplatz, die nur sehr wenig frequentiert werde, hieß es.

Die ersten beiden Ampeln an der Kreuzung Meinsdorfer Weg/ Friedlandstraße wurden Dienstag und Mittwoch bereits umgerüstet. Bis Ende April sollen die Ampelanlagen im Eutiner Stadtgebiet umgerüstet sein.

Barrierefreiheit in Eutin schon lange Thema, so Bürgermeister Carsten Behnk

„Die Stadt Eutin setzt sich mit der Thematik der Barrierefreiheit schon seit den Planungen für die Landesgartenschau und seit der Vorbereitung für die Innenstadtsanierung auseinander und hat im Rahmen der Städtebauförderung schon weite Teile der Innenstadt barrierefrei saniert, so wie den Bahnhofsvorplatz, den Zentralen Omnibusbahnhof und einen Teilbereich der Fußgängerzone. Wir freuen uns, dass wir jetzt mit den barrierefreien Ampelanlagen wieder ein Stück weiter auf dem Weg der Inklusion gekommen sind“, sagt Bürgermeister Carsten Behnk.

Der Zentrale Omnibusbahnhof wurde bereits mit einer taktilen Blindenleitführung ausgebaut und mit Kassler Borden eingefasst. Die Querungsstellen sind mit differenzierten Bordhöhen ausgeführt worden. Ebenfalls wurde auf einen ausreichenden Leuchtdichtekontrast wert gelegt, heißt es in einer Mitteilung der Stadt.

Kopfsteinpflaster in der Innenstadt wurde gesägt für bessere Begehbarkeit – Kritik an Gully-Störern in Führungsrillen

In der neu gestalteten Fußgängerzone wurde die Zielsetzung umgesetzt, allen Menschen die gleichberechtigte Teilnahme am öffentlichen Leben zu ermöglichen. Um die barrierefreie Begehbarkeit zu gewährleisten, wurde das vorhandene Kopfsteinpflaster ausgebaut, aufgearbeitet und in geschnittener Form wieder eingebaut, schreibt Stadtsprecherin Kerstin Stein-Schmidt. Umstritten und in der Kritik war allerdings das Verlegen der Führungsrillen als Blindenleitsystem, die gleichzeitig zur Entwässerung dienten, die Gullydeckel dort als störend und irritierend von den Interessenverbänden angemerkt wurden.

Schloßstraße bekommt barrierefreie Bushaltestelle vors Ärztehaus

Die Bauarbeiten des Teilabschnittes „Am Rosengarten“ haben dieses Jahr begonnen und werden voraussichtlich Oktober 2020 beendet sein. Auch hier sei die taktile Führung, eine barrierefreie Bushaltestelle und Querungsstellen mit differenzierten Bordhöhen geplant.

„Zukünftige Baumaßnahmen werden auf die Anforderungen der Inklusion überprüft und mit der Zielsetzung, die Bedürfnisse aller Bürgerinnen und Bürger umzusetzen, verfolgt“, teilt Steins-Schmidt mit und erinnert an den erstellten Aktionsplan Inklusion.