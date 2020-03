Generationswechsel : Stabwechsel bei den Plöner Symphonikern

Die 34-jährige Alrun Jasper-Tönnies löst den 81-jährigen Peter Schmidt im Vorsitz des Symphonischen Orchesters Plön ab.

von Michael Kuhr

10. März 2020, 16:39 Uhr

Plön | 15 Jahre sind genug, meint Peter Schmidt. Der 81-jährige Pianist des Symphonischen Orchesters Plön hat am Montag den Vorsitz in jüngere Hände gegeben. Seit Gründung des Orchesters hat er das Amt inne. Die 34-jährige Alrun Jasper-Tönnies aus Rathjensdorf ist nun zu seiner Nachfolgerin gewählt worden. Die Meteorologin spielt seit ihrem 7. Lebensjahr Geige und gehört dem Symphonischen Orchester seit vier Jahren an.

Im Juni 2004 begann unter dem Vorsitz von Schmidt die erfolgreiche Geschichte des Orchesters, das damals bis 2011 unter Leitung von Dr. Werner Bodendorff stand. „In Hochzeiten hatten wir 40, aktuell sind es noch 18 Mitglieder“, sagt der scheidende Vorsitzende. Das sei der 2016/17 erfolgten Qualitätsoffensive geschuldet. Ein Mitglied des Orchesters muss spielen können. Vor seiner Aufnahme in die „Familie“ findet ein Casting statt. Das Programm wird für das Publikum gestaltet und nicht für die Musiker, freut sich Peter Schmidt über den erfolgreichen Wandel und Musiker, die selbstbewusst, mit großer Überzeugung, viel Spaß und Freude ans Werk gehen.

Jetzt blicke er auf Konzert des Orchesters im Rittersaal des Plöner Schlosses, das dreimal aufgeführte Märchenballett des Orchesters zu „Peter und der Wolf“ oder auch einen Hochzeitsantrag unter Musikern zurück. Er blickt auf populäre Werke und die Begeisterung des Publikums zurück oder auch auf eine längst verflossene Langweiligkeit durch den Satz eines Besuchers „geht das Konzert so weiter?“ zurück.

Peter Schmidt hat als Vorsitzender für musikalische Qualität gesorgt - auch, wenn es manchmal schwer fiel. „Ich werde so lange Piano spielen bis ich umfalle“, schmunzelte er auf die Frage, wie es nach der Abgabe des Vorsitzes für ihn weiter geht. Und er sei gnadenlos zu sich selbst um zu erkennen, dass seine Fähigkeiten nachlassen. So gnadenlos, wie er bei den Castings Menschen sagen musste, dass ihr Vorspielen für das Orchester nicht ausreicht. Das schafft auf dem Weg für Qualität des Symphonischen Orchesters nicht immer Freude und Freunde.

„Ich stehe vor tiefen Fußspuren und werde meinen eigenen Weg finden müssen“, sagt Alrun Jasper-Tönnies mit Blick auf die zustimmend nickenden Peter Schmidt und Shenoll Tokaj. Sie wolle manches beibehalten oder auch anders machen, ausprobieren und sich herantasten, zeigt sie sich motiviert. Wenn das Orchester funktioniere, gelängen auch die Auftritte.

Seit ihrem 5. Lebensjahr macht Alrun Jasper-Tönnies Musik – zunächst auf der Blockflöte und ab dem 7. Lebensjahr auf der Geige. Seit 20 Jahren spielt die gebürtige Freiburgerin, die in Kiel Meteorologie studierte, in Orchestern und seit vier Jahren im Symphonischen Orchester Plön. Sie ist verheiratet und lebt mit Ehemann und vierjähriger Tochter in Rathjensdorf.

Jasper-Tönnies steht für Musik aus Klassik und Romantik aber auch Unterhaltung. Konzerte mit dem Schwerpunkt Klassik finden am 13. Juni im Herrenhaus Seedorf und 14. Juni in der Schwimmhalle Schloss Plön statt. Jedes weitere Konzert solle mit einem Themenschwerpunkt daher kommen.

Der 39jährige Dirigent und Orchesterleiter Shenoll Tokaj ist seit sieben Jahren dabei und freut sich auf die Zusammenarbeit mit Alrun Jasper-Tönnies. Sie spielen gemeinsam auch Hausmusik und verstehen sich sehr gut. Für Tokaj ist das Orchester „wie eine Familie“ geworden. Für ihn muss das Orchester aber noch viel mehr das Publikum das angebotene Programm mögen. Er habe viel Erfahrung – auch als Leiter des Plöner Shantychores „Windjammer“ mit 50 bis 60 Auftritten im Jahr – gesammelt. „Ich weiß, was die Menschen hier an Musik mögen“, sagt er voller Überzeugung. Und das sei schon ein bisschen besonders.

Das Symphonische Orchester tritt sich immer montags ab 19.30 Uhr in der alten Aula des Gymnasiums Schloss Plön zu Proben. Gesucht werden Streicher und Holzbläser auf gutem Niveau und mit Orchestererfahrung. „Wir wollen wachsen, aber die Harmonie im Orchester nicht gefährden“, sagte Alrun Jasper-Tönnies. Sie gibt Interessenten unter Telefon 04522/7611502 Auskunft.