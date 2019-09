Staatssekretär lobt Palliativ-Versorgung

Festakt zum zehnjährigen Bestehen der Spezialisierten ambulanten Palliativ-Versorgung im östlichen Holstein / Vorbildliche Arbeit in der Begleitung Sterbender

von Achim Krauskopf

20. September 2019, 18:45 Uhr

Eutin | Es war Pionierarbeit, die in Ostholstein geleistet wurde. Und mehr zehn Jahre später dient immer noch als Vorbild, was bei der Versorgung sterbenskranker Menschen durch die Spezialisierte ambulante Palliativversorgung (SAPV) geleistet wird. Das sagte gestern der Staatssekretär des Sozialministeriums, Dr. Matthias Badenhob. Anlass war ein Festakt zum zehnjährigen Bestehen des SAPV im östlichen Holstein mit rund 100 Gästen im Rittersaal des Eutiner Schlosses.

Der Staatssekretär erinnerte an die Mutter der Hospizbewegung, die englische Krankenschwester Cicely Saunders, die 1967 die Gründung des ersten Hospiz’ anregte. Sie hatte schon 1948 formuliert, dass es nicht reiche, einen Patienten mit Schmerzmitteln zu versorgen, sondern eine umfassende, ganzheitliche Begleitung eine Forderung des menschenwürdigen Sterbens sei.

Das SAPV im östlichen Holstein sei seit zehn Jahren ein Netzwerk, das Menschen die Möglichkeit gebe, ihr Leben zu Hause zu beenden. Das wünschten sich 76 Prozent der Menschen, 42 Prozent werde es ermöglicht, während die Mehrheit in einem Krankenhaus sterbe.

„Sie machen Ihre Arbeit ganz hervorragend“, betonte Badenhob mit Blick auf die Akteure im SAPV. Dabei erwähnte er nicht nur die gute medizinische Versorgung der Patienten zu Hause, sondern auch das Engagement von ehrenamtlichen Kräften in der ambulanten Palliativversorgung. In Schleswig-Holstein habe 2007 der Aufbau einer Palliativversorgung sowohl stationär als auch ambulant begonnen, und ein mittlerweile stabiles Netzwerk von acht SAPV-Regionen mache sich bemerkbar: Die Bertelsmann-Stiftung habe 2015 ermittelt, dass im nördlichsten Bundesland ein überdurchschnittlich hoher Anteil an Menschen eine Palliativversorgung bekomme. Aber der gute Stand sei nicht ausreichend, das Land sei bestrebt, ambulante wie stationäre Strukturen weiter auszubauen.

Badenhob nannte weiter die treibenden Kräfte bei der Gründung des SAVP: Die Mediziner Brigitte Maas und Thomas Schang sowie Eija Ellen Jürs und der 2017 verstorbene Jürgen Steinbrink. Brigitte Maas ist noch Vorsitzende des SAPV, Heike Steinbach als Nachfolgerin von Eija Ellen Jürs die Geschäftsführerin. Dr. Thomas Schang ist mittlerweile Vorsitzender der Bundesvereinigung der Ärztenetze.

Jürs und Schang erinnerten beim Festakt an die Anfänge vor der Gründung des SAPV. Es sei eine große Herausforderung und ein steiniger Weg gewesen, sagte Jürs in einem detailreichen Vortrag. Schang, der auch Motor für das Ärztenetz Eutin-Malente war, schilderte die Bemühungen, möglichst alle Beteiligten in das Netzwerk einzubinden, besonders die Hausärzte, was auch gelungen sei.

Zum Geburtstag des SAPV wird heute ein Symposium im Schloss ausgerichtet. Das wird um 9.30 Uhr beginnen und bis Mittag dauern.