2. Bundesliga Luftgewehr : SSV Kassau bleibt in der 2. Liga

Luftgewehrteam sichert sich mit einem 3:2-Erfolg gegen Nordstemmen den Verbleib in der zweithöchsten Schützenklasse.

06. Dezember 2021, 20:01 Uhr

Nach einer 1:4-Niederlage gegen die Reserve des Bundesligisten BSG Braunschweig und dem 3:2 über die Kleinkaliber-Schützengesellschaft Nordstemmen nahe Hildesheim rangiert der SSV Kassau in der 2. Bundesliga Nord der Luftgewehrschützen mit 6:6 Punkten auf dem sechsten Platz. Damit ist die Chance, die Bundesliga-Aufstiegsrunde zu erreichen, wohl zu den Akten gelegt. Der Traum aber, in der zweiten Saison nicht abzusteigen ist in Erfüllung gegangen.

An der Tür des Gemeinschaftshauses in Kassau gab es für Zuschauer und Schießsportler zunächst die genaue Prüfung, ob 2G erfüllt war. Die vielen Helfer des Vereins um die Vorsitzende Anka Venohr organisierten einen Wettkampftag von 10 bis 17 Uhr mit der Möglichkeit, alle vier Begegnungen hinter den Schützen und auf Bildschirmen im Aufenthaltsraum zu verfolgen.

Gegen die BSG Braunschweig II legte der Norweger Martin Nesvic Voss (29), mit 396:385 Ringen gegen die 35-jährige Lehrerin Julia Schwieger gleich los. Die übrigen vier Starter der Gastgeber hatten gegen die Niedersachsen keine Chance, so hieß es gegen 11 Uhr 1:4.

SV Stuhr sorgt für Furore

Neuling SV Stuhr gewann anschließend 4:1 gegen den Erstligaabsteiger KKS Nordstemmen, der SV Stuhr gehört nach dem folgenden 5:0 über die Braunschweiger plötzlich zu den Anwärtern auf die Aufstiegsrunde.

Zittern nach dem vierten Duell

„Jetzt muss ein Sieg her“, merkte Trainer Andreas Berthold vor dem Start gegen Nordstemmen an. Gespannt schauten die gut 20 Gäste zunächst auf den klaren ersten Sieg von Voss gegen Carsten Losch beim 394:385. An Position zwei steigerte sich Celina Dahm (19) von 381 auf 389 Zähler, musste sich dennoch gegen Stine Andersen mit 393 Ringen geschlagen geben. Mit sieben Ringen Vorsprung schoss Tanja Zupke (23) beim 386:383 den zweiten Teampunkt heraus. Die junge Hannah Ehlers (17) verlor im Vergleich zum Vormittag sechs Ringe und ging nach 377:380 leer aus. Für die Kassauer Fans begann nun das Zittern.

Leonie Werner hat ihre Nerven im Griff

Würde die für Florian Jeger eingesetzte Leonie Werner (23) nervenstark genug sein? Sie hatte zuletzt 379 und 387 Ringe geschossen. „Das kann etwas werden“, sagte leise Andreas Berthold und verwies auf die Durchschnittsleistung von 374,5 Ringen von Dana Klingebiel. Beide Sportschützinnen lieferten sich in der fünften Paarung einen Wettstreit bis zum 40. Schuss. Fast ungläubig schaute die Biologielaborantin Leonie Werner auf die Anzeigetafel. Dort standen 377:376 Ringe. Die begeisterte Freizeitreiterin hatte den entscheidenden Punkt zum 3:2 der Kassauer geholt. Der Jubel aus dem Aufenthaltsraum war im ersten Stock zu hören.

Ausgeglichenes Punktekonto

Mit 6:6 Punkten steht der SSV Kassau wie auch der SV Stuhr und als weiterer Schleswig-Holstein-Vertreter der SV Olympia 72 Börm/Dörpstedt in der Tabelle der acht Mannschaften der 2. Liga.

Spannung vor dem letzten Wettkampftag

Nun wird es am Schlusstag am 9. Januar in Braunschweig noch einmal spannend. Die Meisterschaft und die Aufstiegsrunde zur 1. Bundesliga peilt der SV Bramstedt aus Niedersachsen mit 10:2 Punkten an. Dann folgen mit jeweils 8:4 die zweiten Teams der SB Freiheit und der BSG Braunschweig, beide dürfen nicht aufsteigen.

SSV Kassau ohne Druck

Während die Sportschützen Bremen und KKS Nordstemmen mit 2:10 Punkten aus dem Rennen sind, haben die Kassauer mit 12:18 Einzelpunkten kaum Hoffnungen als zweiter Kandidat in die Aufstiegsrunde einzuziehen. Diese Entscheidung werden vermutlich der SV Stuhr mit 16:14 und Olympia Börm/Dörpstedt mit 13:17 Einzelpunkten unter sich ausmachen.

Sieg und Niederlage für Lina Meier

Lina Meier gehört dem SSV Kassau an. Sie schießt in dieser Saison für die SB Freiheit Osterode II, die Tabellenzweite ist. Gegen Bremen punktete Meier mit 387:378 gegen Olympia 72, bezog jedoch trotz guter Leistungen eine knappe 391:392-Niederlage.