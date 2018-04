Sprayer soll erst 13 Jahre alt sein

von shz.de

19. April 2018, 15:09 Uhr

Wochenlang sorgte er mit seinen „Tags“ für Gesprächsstoff. Überall in der Innenstadt, am Fußballplatz, an Privat- und Geschäftshäusern sprayte er einen Schriftzug „CAN“. Jetzt ist es der Polizei und den Computerspezialisten des Landeskriminalamtes gelungen, den Täter dingfest zu machen. „Die Beamten der Polizeistation Lütjenburg haben einen Tatverdächtigen ermittelt“, bestätigte die Polizei auf Nachfrage. Dem Vernehmen nach ist es ein 13-jähriger Schüler, der strafrechtlich allerdings noch als Kind eingestuft wird und deshalb nicht strafmündig ist. Er soll für mindestens 46 Taten verantwortlich sein. Nach ersten Schätzungen beläuft sich der Schaden auf mindestens 50 000 Euro. Fraglich ist, ob der Junge, bzw. seine Eltern für den Schaden aufkommen müssen. Das ist rechtlich noch offen. Nach OHA-Informationen ist die Polizei dem Jungen mit Hilfe von LKA-Computerspezialisten auf die Schliche gekommen. Im Internet kursierten Bilder der gesprayten „Tags“, die die Täter in der Szene bekannt machen sollen. Ob der ermittelte 13-Jährige schon Angaben zur Sache gemacht hat ist offen, dazu wollte die Polizei derzeit noch keine Angaben machen.