Sprachtreff fördert Frauen in Plön

von Orly Röhlk

erstellt am 13.Nov.2017 | 16:48 Uhr

Frauen mit Flüchtlingshintergrund haben wegen der Betreuung ihrer Kinder meist keine Möglichkeit, an einem regulären Sprachkursus teilzunehmen. Sie bleiben zu Hause, während ihre Männer lernen, arbeiten oder ein Praktikum absolvieren. In Plön hat sich der Förderkreis Integration ihrer angenommen.

Zwei Mal pro Woche organisieren Flüchtlingskoordinator Michael Paul und sieben Frauen im Nachbarschaftstreff Osterkarree der Wankendorfer in der Schillener Straße einen „Sprachtreff“. Das Angebot ist kostenlos und unverbindlich. Aktuell unterrichten vier Lehrende ehrenamtlich Frauen aus Syrien, Jemen und Irak. Drei Ehrenamtliche betreuen in der Zeit die Kinder in einem Spielraum.

„Wir vermitteln Deutsch für den Alltag, die Frauen sollen im Alltag klarkommen, und wir freuen uns über noch mehr Teilnehmer und auch Lehrende“, erklärte Paul. Er appelliert an Nachbarn und Betreuer von Flüchtlingsfamilien, das Angebot weiterzugeben und bekannt zu machen. An diesem Nachmittag haben Cornelia Werntgen, Claudia Räwel und Mechthild Kehrl, die keine Lehrerausbildung haben und daher den Begriff „Lehrer“ vermeiden möchten, mit einigen Frauen eine Tafel voller Wörter geschrieben. Es sei eine Herausforderung, weil die Gruppen nicht konstant seien und nur einige regelmäßig kommen. Doch ermögliche es den Frauen, später leichter in einen regulären Sprachkursus zu wechseln und dort auch die Prüfung zu bestehen. Die Idee reifte vor rund anderthalb Jahren, als der Verein Männern in der Gemeinschaftsunterkunft in der Rautenbergstraße Deutschunterricht anbot.

Die Frauen, die nachkamen, sollten die gleiche Möglichkeit haben. Im Osterkarree stehe eine perfekte Küche zur Verfügung, die das Deutsch lernen über das Kochen erheblich erleichtere, erzählte Mechthild Kehrl. Die Kurse sind montags von 13.30 bis 15 Uhr und dienstags von 9 bis 11 Uhr. Infos erteilt Michael Paul (Tel. 0151/ 56427603).