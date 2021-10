Fussball-Verbandsliga Süd-Ost : Sportvereinigung Pönitz nutzt Abwehrfehler des TSV Neustadt

Pönitzer gehen auch dank zweier Tore von Oscar Herzog als glückliche Sieger vom Platz.

17. Oktober 2021, 19:28 Uhr

Neustadt | Der TSV Neustadt verlor in der Fußball-Verbandsliga Süd-Ost knapp mit 2:3(2:2) Toren gegen die Sportvereinigung Pönitz. Die Gäste zeigten eine starke erste Halbzeit und übten früh Pressing auf die Gastgeber aus.

Die Sportvereinigung Pönitz wollte Neustadt zu Fehlern zwingen. Das gelang bereits nach fünf Minuten. Justin Toth eroberte den Ball und spielte schnell in die Spitze. Der Pass fand in Oscar Herzog einen Abnehmer zum 0:1 (5.). In der 17. Minute leitete Jannik Jalas einen Angriff ein. Jalas passte auf Sascha Koch, der den Vorstoß auf die andere Seite verlegte. Oscar Herzog vollendete den Spielzug mit dem Kopf zum 2:0 für die Sportvereinigung (17.). Vier Minuten später konterte Mika Hartmann zum 1:2 (21.).

Nach dem Seitenwechsel gingen die Neustädter besser in die Zweikämpfe. Bennet Storm glich zum 2:2 aus (49.). In der Folgezeit hatte der TSV Neustadt weitere Möglichkeiten. Einmal landete der Ball nach einem Kopfball im Tor, doch der Linienrichter hatte die Fahne wegen einer Abseitsstellung oben. In der 56. Minute legte Justin Toth quer auf Simon Broszeit, der zum 3:2 für die Gäste einschob.

„Wir haben die ersten beiden Gegentore schlecht verteidigt. Nach dem Anschlusstreffer haben wir ein super Spiel gezeigt, den Ausgleich erzielt und hätten auch in Führung gehen können. Das Tor war angeblich aus Abseitsposition erzielt. Danach ist schnell das dritte Gegentor gefallen. Alles in allem war das ein sehr guter Auftritt. Wenn das dritte Tor für uns gegeben worden wäre, wären wir als Gewinner vom Platz gegangen. “, sagte der Neustädter Trainer Tony Böhme.

„Wir haben starkes Pressing gespielt und den Gegner zu Fehlern gezwungen. Es ist schön, mal wieder zu gewinnen. Der Sieg ist auf jeden Fall verdient. Nach dem dritten Tor hatte ich auch nicht mehr das Gefühl, dass wir den Sieg aus der Hand geben würden“, resümierte der Pönitzer Trainer Christian Born.