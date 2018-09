Sportvereinigung Pönitz holt Auswärtspunkt

von Harald Klipp

Die Sportvereinigung Pönitz trennte sich in der Kreisliga Ostholstein 2:2 (0:1)-Unentschieden vom VfL Schwartbuck. Auf schwierigen Platzverhältnissen mit hohem Gras standen die Gastgeber sehr tief und wollten zunächst den Spielaufbau der Gäste verhindern. Das gelang recht gut. Doch mit zunehmender Spieldauer kam Pönitz besser in die Partie.

Ausgerechnet in der Pönitzer Drangphase trumpfte Schwartbuck auf. Nach einem Freistoß erzielte Christopher Kasten sogar das 1:0 (42.). Nach dem Seitenwechsel erspielte sich Pönitz eine Reihe guter Chancen und konnte seine Offensivstärken besser entfalten. Sebastian Balschus schoss das 1:1 (55.). Fünf Minuten später sah der Schwarbucker Torwart Andreas Homann die Rote Karte nach einem Handspiel außerhalb des Strafraums (60.). In Überzahl gelang jedoch nicht die Führung. In der 79. Minute zeigte der Schiedsrichter auf den Elfmeterpunkt und gab Strafstoß für Schwartbuck. Luca Znaniewicz verwandelte zum 1:2 (79.). Nur vier Minuten später gab es erneut Elfmeter. Diesmal für Pönitz. Sascha Koch zeigte sich treffsicher vom Punkt und glich zum 2:2 aus (83.).

„Schwartbuck war ein schwieriger Gegner. Die Gastgeber standen sehr tief und haben das auch gut gemacht. Nach dem Seitenwechsel waren wir am Drücker und hatten gute Chancen. Der Elfmeter gegen uns war nicht so ganz nachvollziehbar. Es war vielleicht mehr drin, aber am Ende können wir mit der Punkteteilung ganz gut leben“, sagte der Pönitzer Trainer Christian Born .