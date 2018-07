Sportvereinigung Pönitz gewinnt gegen Lensahn

von shz.de

23. Juli 2018, 11:04 Uhr

Am Sonnabend gewann die Sportvereinigung Pönitz in der zweiten Runde des Kreispokals mit 4:1(0:0) gegen den TSV Lensahn. Beide Teams kamen in der ersten Halbzeit zu ihren Chancen. Nach dem Seitenwechsel hatten die Gastgeber die besseren Offensivaktionen gegen die Gäste. Lasse Kasch erzielte das 1:0 (54.). Sulayman Sajo glich zum 1:1 aus (60.). Im direkten Gegenzug schoss Patrick Staege das 2:1 (61.). Joel Rodriguez traf mit dem 3:1 in der 71. Minute

zur Vorentscheidung. Patrick Staege erhöhte in der Nachspielzeit auf 4:1 (90.+2). „In der zweiten Halbzeit spielten wir uns stark durch die Abwehrreihen. Gegen einen sehr tief stehenden Gegner wussten wir zu überzeugen“, sagte der Pönitzer Trainer Christian Born.