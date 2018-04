Sportschützen: Fusion mit dem PSV?

von Achim Krauskopf

09. April 2018, 11:09 Uhr

Es geht um die Zukunft der Eutiner Sportschützen von 1954 bei der Jahresversammlung am Freitag, 13. April, um 19 Uhr, in der Sportschützenanlage auf dem Vogelberg. Die Wahl des gesamten Vorstandes für zwei Jahre steht auf der Tagesordnung, daneben aber auch ein Antrag, dass der neue Vorstand eine „Verschmelzung mit dem Polizei-Sportverein (PSV) Eutin“ erreichen soll. Der PSV hat einen solchen Punkt ebenfalls im Programm seiner Versammlung am Sonntag, 22. April, um 11 Uhr, im Kasino Hubertushöhe.

Vor einem Jahr hatte Vorsitzender Jörg Hunke seinen Mitgliedern erklärt, dass er nach zwölf Jahren 2018 nicht mehr kandidieren werde. Daneben sind einige Vorstandsämter länger unbesetzt, darunter der Oberschießwart und neuerdings der Waffenwart. Die Suche im Verein nach einem neuen Vorsitzenden war bislang erfolglos.

Jörg Hunke sieht aber auch wegen des von 160 Mitgliedern im Jahr 2017 auf aktuell nur noch 60 geschrumpften Bestands und der Tatsache, dass nur wenige noch am aktiven Vereinsleben teilnehmen, eine Gefahr für die Überlebensfähigkeit der Eutiner Sportschützen. Er schlägt deshalb eine Verschmelzung mit dem mitgliederstarken PSV Eutin vor.

Finanzwirtschaftlich stehen die Sportschützen kurz vor ihrem 65-jährigen Bestehen mit drei positiven Jahresabschlüssen und der schon länger erledigten Darlehenstilgung für den Schießstand auf dem Pachtgelände der Eutiner Schützengilde gut da. Daher soll der Vorstand beauftragt werden, mit der Schützengilde als Eigentümerin der Fläche des Schießstandes über eine Überleitung im Falle einer Verschmelzung zu verhandeln. Formen der Zusammenarbeit mit dem PSV gibt es schon: Vom 17. April bis Ende September werden im Schießstand an drei Nachmittagen vom PSV Zumba, Tischtennis und Gymnastik angeboten. Auf der Tagesordnung der Sportschützen am Freitag stehen außerdem Jahresberichte sowie Ehrungen.