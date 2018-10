Malente : Sportplatz Sieversdorf: Erst Infrastruktur, Sanierung später

Für Strom, Telefon, Wasser und Toiletten stellt die Gemeinde 40000 Euro bereit. Für weitere Maßnahmen muss erst das Sportstättenkonzept fertig sein, um Fördermittel einwerben zu können.

von Bernd Schröder

18. Oktober 2018, 14:11 Uhr

Es geht voran, wenn auch nicht in Siebenmeilenstiefeln: Der Malenter Planungsausschuss hat am Mittwoch einmütig zugestimmt, 40 000 Euro bereitzustellen, um den Sportplatz in Sieversdorf mit dringend benötigter Infrastruktur auszustatten. Der Platz wird sowohl vom TSV Dörfergemeinschaft Holsteinische Schweiz als auch von der Grundschule Sieversdorf genutzt. Ihnen sollen künftig Strom, Telefon und Wasser zur Verfügung stehen. Außerdem will das Bauamt einen Toiletten-Container aufstellen und eine Klärgrube bauen.

Noch nicht klar ist der Zeitablauf, da die Klärgrube einer Genehmigung des Kreises bedürfe, wie der kommissarische Bauamtsleiter Fred Knaack ausführte. Der Sportplatz liege im Naturschutzgebiet. Strom und Wasser könnten dagegen relativ kurzfristig gelegt werden.

Eine Kontroverse brach über die dringend notwendige Sanierung des Platzes aus, die im Gegensatz zu Infrastrukturmaßnahmen förderfähig ist. Potz machte sich dafür stark, die Sanierung ebenfalls 2019 in Angriff zu nehmen, wurde aber von Bürgermeisterin Tanja Rönck gebremst. Sie verwies auf das geplante Sportstättenkonzept, mit dessen Hilfe erst Fördergelder beantragt werden könnten. Dieses Konzept werde aber erst im nächsten Jahr erstellt. Potz sah zwar ein, dass es ohne ein Konzept keine Fördergelder gebe, haderte aber trotzdem mit der Situation: „Dass wir die Sanierung in ein großes Konzept schreiben müssen, erschließt sich mir nicht“, kritisierte er. „Da kommt doch nichts anderes bei raus.“

Wie teuer das Sportstättenkonzept wird, ist noch nicht klar. Rathaus-Mitarbeiterin Birgit Boller sprach von 20 000 bis 40 000 Euro. Für das Konzept sollen ebenfalls Fördermittel eingeworben werden.