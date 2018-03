„Sportplatz ist peinlich“

TSV Dörfergemeinschaft sieht dringenden Handlungsbedarf / Verhandlungsgespräche geplant

12. März 2018, 00:31 Uhr

„Der Verein ist gesund“ – es ist Tradition, dass der 1. Vorsitzende des TSV Dörfergemeinschaft Holsteinische Schweiz, Christian Harms, seinen Bericht mit diesen Worten beginnt. Harms ließ Freitagabend mit 25 Teilnehmern das vergangene Jahr im Neukirchener Hof Revue passieren. Mit 61 Eintritten und 57 Austritten gab es einen leichten Zuwachs für die Dörfergemeinschaft. Die Mitgliederzahl liegt aktuell bei 416. Finanziell steht der Verein mit einem Plus von 2737,32 Euro im vergangenen Jahr ebenfalls gut dar. Hinzu kommen Rücklagen von mehr als 39 000 Euro auf den Sparkonten.

Gerade die Sparte der Bogenschützen sorgt mit 15 Medaillen im Jugendbereich deutschlandweit für hohes Ansehen. Sportschütze Philipp Zühlke wurde für seine sportlichen Leistungen in der U17-Altersklasse ausgezeichnet. Er gewann den Meistertitel bei der Deutschen Meisterschaft 3D, wurde zweimal Landesmeister und gewann den Jugendverbandspokal in der Einzelwertung. Sportschützin Wiebke Schwardt gewann die Deutsche Meisterschaft im 3D.

Die Turniere der Bogenschützen erfreuen sich mit knapp 200 Teilnehmern großer Beliebtheit, weiß Harms. Weniger jedoch der Sportplatz. „Es ist peinlich, den Teilnehmern unseren Sportplatz zu präsentieren, auf dem es nicht einmal ein Wasser- und Stromanschluss gibt“, sagte der stellvertretende Spartenleiter Michael Zühlke.

Auch Christian Harms ging noch einmal auf die Thematik ein. „Wir wollten den Sportplatz an der Grundschule in einen ordnungsgemäßen Zustand wiederherstellen. Es fanden Gespräche und Ortsbegehungen mit der Gemeinde, Firmen und der Schulleitung statt. Wir haben einen Sanierungsstau von 280 000 Euro ermittelt. Unser Kauf- und Sanierungsangebot wurde von der Gemeinde abgelehnt. Nachdem der Sportplatz Ende 2017 doch zum Verkauf stand, gaben wir ein neues Kaufangebot ab, welches aber mit dem Verweis auf ein fehlendes Wertgutachten abgelehnt wurde“, sagte Harms. Gemeindevertreter Jürgen Redepenning zeigte großes Verständnis über den Frust des Vereins in dieser Angelegenheit und konnte immerhin verkünden, dass nun ein Wertgutachten vorliegt und es in der kommenden Woche zu einer Sitzung mit der Bürgermeisterin, Verwaltung und Fraktionsvorsitzenden zu dem Thema kommen würde.

Bei den Wahlen wurden Carsten Treder als 2. Vorsitzender, Christian Barth als Kassenwart und Martin Bock als Beisitzer wiedergewählt. Enrico Ulrich wurde in Abwesenheit zum 2. Kassenwart gewählt.

Die Versammlung verabschiedete zwei Anträge. Zum einen wurden die monatlichen Beiträge für die Sparten einheitlich auf neun Euro erhöht. Der Mitgliedsbeitrag für Jugendliche liegt nun bei 5,50 Euro einheitlich, der Familienbeitrag wurde um einen Euro auf 18 Euro angehoben. Ebenfalls genehmigten die Mitglieder eine Ehrenamtspauschale für den Vorstand, welche zwischen 50 und zehn Euro je Vorstandsmitglied liegt.