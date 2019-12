Appell an Bürgermeister Winter : Sportgala zur Turnschau reduziert

Veranstaltung des Vereines „Plön bewegt“ stand unter dem Eindruck der fehlenden Trainingsmöglichkeiten in der kleinen Turnhalle.

15. Dezember 2019, 22:10 Uhr

Plön | Vorsitzende Anja Kuhnt und ihr Team nannten die vorweihnachtliche Sportgala von „Plön bewegt“ in diesem Jahr schlicht „Turnschau“ und boten eine etwas reduzierte Ausgabe mit weniger Lichteffekten. Der Grund: Wegen der Sperrung der einsturzgefährdeten Turnhalle am Schiffsthal hatten die Sportler, vor allem einige der großen Turner, nicht wie sonst trainieren können.

Daher erwartete der Verein diesmal nicht ganz so viele Zuschauer wie gewohnt, und die Feuerwehr öffnete die Tribüne erst spät, als sich die Dreifeldhalle doch zusehends füllte. Rund 100 Kinder ab vier Jahren, Jugendliche und Erwachsene zeigten unter Leitung von Uwe Hintz und seines Trainerteams sportliche Höchstleistung, niedliche Wichteleinlagen, hoffnungsvolle Nachwuchsarbeit und eigene Choreografien. Eine Nebelmaschine sorgte für die passende Atmosphäre. Durch das Programm führten wieder Benjamin Hintz und Stefan Wandelt.

Die Geräte standen nach den Worten der Vorsitzenden lange in der gesperrten Halle. Erst jetzt kämen der Schwebebalken, das Trampolin und die große Airtrack-Matte in der Halle der Breitenauschule unter. „Es ist diesmal ein ganz anderes Format, wir mussten hautnah zusammenrücken“, sagte Anja Kuhnt zur Begrüßung. „Ich appelliere an die Stadt: Gebt den Breitensport nicht auf, er ist wichtig für die Gesellschaft und es ist wichtiger denn je, dass Kinder mehr Bewegung brauchen, im Sport geschult werden und hier echte Freundschaften finden, nicht virtuelle. Es ist unerlässlich, dass Plön eine neue Turnhalle bekommt“, erklärte die Vorsitzende in Richtung des Bürgermeisters Lars Winter und mehrerer Ratsmitglieder unter den Zuschauern.

Dann begann die Schau mit Weihnachtsgymnastik und bunten Effekten, Synchronspringen, Akrobatik, Einrad-Balance, Bodenturnen, Geräteturnen schon der Jüngsten, Showeinlagen und Kletterkünsten, bevor gegen Ende vor der After Show Party der Weihnachtsmann erschien und allen Protagonisten eine süße Nascherei und Clementinen brachte. Doch zuvor sangen alle gemeinsam „O Tannenbaum“.