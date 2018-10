Sponsoren für saubere Mehrzweckhalle in Griebel

von Alexander Steenbeck

18. Oktober 2018, 10:52 Uhr

Zur offiziellen Übergabe einer neuen Bodenreinigungsmaschine für die Mehrzweckhalle des Griebeler SV kamen einige der Sponsoren in die Halle. GSV-Vorsitzender Jürgen Fischer: „Wir sind sehr dankbar, dass wir die 3500 Euro teure Anschaffung vollständig durch Spenden finanzieren konnten.“ Als die 17 Jahre alte Maschine im Januar ausfiel und eine Reparatur unwirtschaftlich war, wurde schnell klar: Der Haushalt gibt keine Neuanschaffung her. Also legte sich der 2. Vorsitzende Peter Worms ins Zeug und tat sieben Sponsoren auf. Die Liste geht von Albin Herlitz von der AFM-Geschäftsstelle in Eutin über den Steinmetzbetrieb von Martina Stumpf und den Kfz-Reparatur-Service von Gerhard Hamer in Zarnekau bis hin zum Motorradhandel von Bert von Zitzewitz aus Karlshof. Auch die Sparkasse Holstein und die Sparkassen-Stiftung Ostholstein unterstützten die Anschaffung. Anke Moje von der Volksbank Eutin brachte zur Übergabe einen Scheck über 500 Euro mit. Zusammen mit vielen kleinen Spenden aus Reihen der Mitglieder wuchs das Spendenkonto auf 2250 Euro an. Zur Vollfinanzierung trugen weitere 550 Euro vom Kreissportverband und 700 Euro der Gemeinde Kasseedorf bei. Besonders dankbar ist Heidrun Heimowski, die seit 13 Jahren für die Sauberkeit in der Halle sorgt. Zweimal die Woche reinigt sie die gut 450 Quadratmeter Hallenboden, bei Veranstaltungen weitere Male. Ein halbes Jahr lang musste sie dies von Hand mit dem Feudel tun. Der Zeitaufwand war doppelt so hoch. Die Maschine ist seit Juli im Einsatz.