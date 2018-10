Spitzenreiter setzt sich nach der Pause durch

von Harald Klipp

Der TSV Malente unterlag in der Fußball-Verbandsliga Ost beim Tabellenführer Comet Kiel mit 0:4(0:0) Toren. Dennoch waren die Verantwortlichen um Trainer Stefan Schümann zufrieden, weil die Malenter in der ersten Halbzeit gut mithielten und sich deutlich verbessert präsentierten.

Die Gäste agierten taktisch sehr diszipliniert und ließen Comet Kiel zunächst wenig Räume. Auf der Gegenseite sorgten die Malenter mit ihren Entlastungsangriffen für Torgefahr. Die beste Gelegenheit hatte Klaas Möller, dessen Schuss gegen den Querbalken klatschte. Allerdings hatten auch die Malenter Glück, als die Gastgeber den Pfosten trafen.

In der 50. Minute verursachte Philipp Bimberg einen Foulelfmeter, den Robin Ziesecke zum 1:0 für die Heimmannschaft verwandelte. In der Folgezeit wurde Comet Kiel immer stärker und druckvoller. In der 65. Minute traf Janneck Rassmanns mit einem Sonntagsschuss in der Torwinkel zum 2:0. Spätestens mit dem 3:0 durch Elias Taoud in der 74. Minute war die Partie entschieden. Bei den Malentern schwanden die Kräfte, dennoch ließ sich die Mannschaft nicht gehen und fightete bis zum Schlusspfiff. Das 4:0 für Comet in der 89. Minute durch Oliver Blazevic konnte sie jedoch nicht verhindern.

„Wir haben uns heute wirklich gut verkauft und haben in der ersten Halbzeit auf Augenhöhe gespielt. Am Ende war Comet kräftemäßig stärker“, sagte TSV-Sprecher Björn Kurr.