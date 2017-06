Spitzengastronomie am Ostseestrand

Exklusiv, luxuriös, elegant – so möchte die „Lukullische Meile“ auch in diesem Jahr wieder bei den Gästen ankommen. Nicht nur die angebotenen Speisen sollen geschmackvoll und hochwertig sein, auch das Ambiente möchte wieder überzeugen, sagen die Organisatoren. Weiße Spitzdachpagoden, hochwertiges Mobiliar und ein Rahmenprogramm runden die Veranstaltung für Feinschmecker und Champagner-Liebhaber ab, das die Timmendorfer Strand Niendorf Tourismus GmbH mit einheimischen Gastronomen Jahr für Jahr auf die Beine stellt. Auf folgende Gastronomen können sich die Gäste ab dem 30. Juni freuen: Café Engelseck, Café Fitz, Ars Vivendi, Strandhotel Fontana „Horizont“, Mein Strandhaus, Maritim Seehotel „Orangerie“, Cocktail Revolution und dem Suppenkasper aus Niendorf.

Die „Lukullische Meile“ ist bis zum 2. Juli auf der Kurpromenade in Timmendorfer Strand zu finden. Täglich von 11 bis 22 Uhr kann geschlemmt und kulinarische Urlaubsstimmung genossen werden. „Der Startschuss fällt am 30. Juni um 14 Uhr mit einer Champagner-Pyramide und dem Anschnitt einer Champagner-Torte aus dem Hause Fitz“, so Joachim Nitz.

Ein ganzes Wochenende lang möchten acht Spitzenköche aus Timmendorf und Niendorf die Flaniermeile mit Speisen und kühlen Getränken veredeln – ob Burger-Variationen, Flammkuchen, Pfeffersteak, Lammkarree oder Sushi-Spezialitäten, Dessertkreationen und spritzige Cocktails. „Es kann nach Herzenslust geschlemmt und probiert werden“, sagt Nitz. Begleitet wird das Event von verschiedenen artistischen und komödiantischen Walk Acts – am Freitag mit dem Theater Liebreiz, den Zwei Original Bremer Körperkünstlern „Tante Luise und Herr Kurt“ oder auch den Artistokraten mit ihrer „Show Royal“. Der Eintritt zur Meile ist frei.





