Spielzeit 2019: Viel Gefühl mit „Kiss me Kate“ und „Maskenball“

Dominique Caron übernimmt für ein weiteres Jahr die künstlerische Leitung der Festspiele / Kartenverkauf ab nächster Woche Donnerstag

von Juliane Kahlke

17. August 2018, 10:40 Uhr

Eine Auslastung von fast 90 Prozent ist eine weitere gute Nachricht der Neuen Eutiner Festspiele. Gute 32 000 von 36 000 Karten seien bisher verkauft worden, sagte Ulrike Horstmann, die Pressesprecherin der Festspiele und leitete zum eigentlichen Thema über. Gestern stellten Geschäftsführer Falk Herzog und Intendantin Dominique Caron das Programm für 2019 vor („Ein Maskenball“ von Verdi, „Kiss me Kate“ von Porter und Jugendprogramm). Herzog gab mit Gesellschafter Joachim Scheele ein weiteres Jahr mit Intendantin Caron bekannt.

Der Vertrag von ihr läuft Ende des Monats aus. Die Entscheidung sei den Gesellschaftern nicht schwer gefallen, die künstlerische Leitung für ein weiteres Jahr in Carons Hände zu legen, sagte Herzog: „Wir haben ein sehr gutes Jahr zusammen gehabt.“ Die ungewöhnlich kurze Zeitspanne von nur einem Jahr begründete der Geschäftsführer mit den noch ausstehenden Ergebnissen des Gutachtens, die sie für Herbst erwarteten. Für eine mögliche Neuausrichtung auf Grundlage der Erkenntnisse wollten sie in der künstlerischen Ausrichtung frei bleiben. Als weiteren Erfolg verbuchte die Geschäftsführung für sich, die Saison von strukturellen Fragen frei gehalten zu haben.

Dominique Caron wird 2019 die Oper „Un ballo in maschera“ inszenieren. Für das Musical „Kiss me Kate“ steht erneut Hardy Rudolz zur Verfügung, den Caron seit dem 80er-Jahren kennt. Rudolz habe sich in der Musicalwelt einen Namen gemacht. Drittes Standbein wird ein Programm für Kinder und Jugendliche im Torhaus sein.

Wer an Oper und Musical Interesse hat, der kann schon ab Donnerstag, 23. August, Karten kaufen. Der Frühbucherrabatt von 15 Prozent gilt bis zum 31. Oktober. „Den Kartenverkauf während der noch laufenden Saison zu starten, ist ein Novum für uns“, sagte Horstmann und verwies auf eine weitere Änderung. In der Spielzeit 2019 bekämen die Besucher die Gelegenheit, an einem Wochenende beide Stücke zu sehen. Damit fingen sie Wünsche von Urlaubern auf. Eine Reaktion auf erste Erkenntnisse aus dem seit Februar geschalteten Online-Portal mit elektronischer Analyse. Eines der Ergebnisse verriet Herzog: „Es kommen wenig Eutiner zu uns.“ Die Gesamtanalyse werden die Festspiele Ende August präsentieren.

Verlässlichkeit will die Oper für ihr Publikum, in dem sie jede Woche drei Vorstellungstage bietet und zwar im wöchentlichen Wechsel Donnerstag, Freitag, Samstag oder Freitag, Samstag, Sonntag. „Dann wissen die Menschen, dass freitags und sonnabends bei uns immer etwas stattfindet“, erklärte Horstmann.

Die Festspielmacher wollten mit dieser Saison der touristischen Ausrichtung der Region Rechnung tragen aber auch heraus aus alten Fahrwassern, wie Herzog sagte. Das sei gelungen. Aber trotz dem Erfolg in dieser Spielzeit hüteten sie sich vor Höhenflügen: „Dieses Jahr verbuchen wir nicht als Normalität.“ Dringendes Ziel sei es, sogenannte Regen-Rücklagen zu schaffen, die es früher immer gegeben habe. In den vergangenen acht bis zehn Jahren sei nicht investiert worden. Der Stau müsse abgebaut werden. Dabei werde die Tribüne zum Schwergewicht, das allein mit lokalen Mitteln nicht gestemmt werden könne.

Die Spielzeit 2018 klingt in der nächsten Woche mit den letzten Vorführungen von La Traviata und My fair Lady aus. Verlockender Abschluss soll der Gala-Abend am 31. August um 20 Uhr werden – mit einem musikalischen Spagat aus Tradition und Moderne. Das Programm „Hallo Weber, hello Bernstein“ sei nicht vernünftig. „Aber wir wollten die besten Stücke aussuchen. Und wir haben Künstler, die den Spagat können“, sagte Caron.