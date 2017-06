Spielschiff „Bounty“: Versetzen oder nicht?

vergrößern 1 von 1 1 von 1

Pro Ein Schiff beweist seine Tüchtigkeit am besten auf hoher See, im Fall des Spielschiffs „Bounty“ sogar auf stürmischer See. Denkmalschutz hin, Fördermittel her: Das beste Kriterium für eine Entscheidung ist immer noch der gesunde Menschenverstand und der sagt in diesem Fall: Lasst das Schiff auf der Reede vor dem Schloss!

Die Bounty lag während der Landesgartenschau auf ihrem Ankerplatz vor dem Eutiner Schloss. Für diese Zeit sogar mit der Genehmigung der Behörden. Natürlich hat der Denkmalschutz ein Recht auf Beachtung, doch die Stadt – und auch ihre Verwaltung – sollten für die Bürger da sein, erst recht für die jüngsten, denn die sind die Zukunft. Die Eutiner Vorzeigeecke mit der Stadtbucht und dem Schloss als Kulisse ist einmalig. Umso schöner, dass hier das Leben tobt. Was nützt die schönste historische Sichtachse, wenn das tatsächliche Leben an die Schwimmhalle ausgelagert wird? Größe beweist in meinen Augen derjenige, der bereit ist, seinen Irrtum zu korrigieren. Ein Irrtum war es, die Bounty als temporär einzustufen und Zuschüsse daran zu koppeln. Ich habe die Hoffnung, dass auch in den Landesbehörden Menschen sitzen, die ihre Aufgabe darin sehen, das Leben in den Regionen Schleswig-Holsteins zu erleichtern und nicht Paragrafen zu reiten. Sollte sich der ästhetische Schaden als zu groß erweisen, muss die Bounty natürlich vom angestammten Ort vor das Kirsten-Bruhn-Bad versetzt werden. Aber dann wäre es schön, wenn sich jemand findet, der den Kindern erklärt, warum das Spielschiff, das ihre Herzen genau an diesem Standort erobert hat, von Erwachsenen gekapert und an einen anderen Ort abgeschoben wird.

Contra Ja, das Schiff steht am Schloss wirklich gut. Aber was nützt es, wenn die Genehmigung nicht vorliegt, es dort stehen zu lassen? Da bringt die Suche nach Alternativen doch deutlich mehr: Die Schwimmhalle wurde schon vor mehreren Ausschüssen von der Verwaltung als möglicher Standort – ebenfalls nicht weit weg vom Zentrum – vorgeschlagen. Auf Biegen und Brechen nun den „good will“ vom Land, dem maßgeblichen Fördergeber der Stadtsanierung, sowie des Amtes für Denkmalschutz zu verspielen, halte ich nicht für sinnvoll. Das Schiff steht in fünf bis zehn Jahren vielleicht gar nicht mehr. Das Elefantengehirn im entscheidenden Amtszimmer, das eine aufmuckende Kommune nicht vergessen kann, hat dann aber möglicherweise gerade den Förderantrag für den Rosengarten oder das Verkehrskonzept vor der Nase. Es heißt zwar, jeder Antrag soll für sich alleinstehend und völlig unvoreingenommen entschieden werden. Aber machen wir uns nichts vor: Auch Mitarbeiter in Verwaltung und Ministerien sind Menschen.

Das Argument mancher Eltern „dann können wir da gar nicht mehr hin“, verstehe ich nicht. Weil man dann nicht mehr direkt am Spielplatz parken kann? Kein Weg in Eutin ist wirklich weit. Die Wege in Eutin sind nur manchmal unheimlich lang und verschlungen. In manch politischen Diskussionen stellt sich Eutin auch dar, als sei es ein Labyrinth: Jeder kommt ständig bei seinem Standpunkt an, ohne aufeinander zuzugehen. Sind wir doch mal ehrlich: Wer mehrere Ausschüsse lang über den Standort eines Holzspielschiffes diskutieren kann, merkt nicht, dass der Handlungsbedarf an anderer Stelle – beispielsweise beim Thema Schule – viel dringender ist.

von Constanze Emde

erstellt am 07.Jun.2017 | 00:47 Uhr