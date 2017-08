Spielbereit: Bounty an der Schwimmhalle

vergrößern 1 von 1 Foto: Schröder 1 von 1

Das Holzspielschiff „Bounty“ ist am neuen Ankerplatz vor der Schwimmhalle angekommen. Es könne ab sofort wieder bespielt werden, teilte Karen Dyck vom zuständigen Tiefbauamt gestern auf Nachfrage mit. Zwei zusätzliche Geräte, eine Wippe sowie ein Balancierbalken, die auch schon am alten Standort am Schloss unweit des Holzspielschiffes standen, würden in den nächsten Tagen noch neben dem Schiff aufgebaut.

von Constanze Emde

erstellt am 19.Aug.2017 | 00:52 Uhr