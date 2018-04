Süseler Baum : Sperrung der Abfahrt Middelburg

Der Planungsausschuss Süsel will die Zufahrt von der B76 nach Middelburg stilllegen. er sagt „Ja“ zum Bebauungsplan Nr. 19 Groß Meinsdorf.

von Juliane Kahlke

19. April 2018, 10:20 Uhr

Vier Themen bestimmten den Planungs- und Umweltausschuss der Gemeinde Süsel am Mittwochabend: Die Umleitung wegen der B76-Sperrung zwischen Middelburg und Eutin, das geplante Baugebiet in Groß Meinsdorf, die Verkehrsführung an der Kreuzung Süseler Baum und der Straße Am Süselerbaum und das neue und schon mangelhafte Feuerwehrhaus Röbel.

Die Sperrung der Bundesstraße 76 beschert Dörfern wie Fassensdorf, Bockholt, Zarnekau und Vinzier deutlich mehr Verkehr als sonst, wie Anlieger und Ausschussmitglieder feststellten. Auch Lastwagenfahrer nähmen den Weg über die engen, kurvigen Straßen. Einige mussten bereits aufwendig geborgen werden. „Wir dürfen die neugemachte Strecke zwischen Fassensdorf und Bockholt nachher wieder richten und bezahlen“, befürchtete ein Mitglied. Das Problem war bei der Verwaltung bereits angekommen. Es würden Schilder mit Gewichtsbegrenzung aufgestellt, sagte eine leitende Verwaltungsmitarbeiterin. So solle die Strecke Bockholt – Fassensdorf – Middelburg durchgehend mit „bis zu 3,5 Tonnen“ bestückt werden.

Zum Neubaugebiet in Groß Meinsdorf: Mitten im Ort plant Uwe Rahlf 1,4 Hektar seiner Fläche mit Einfamilienhäusern bebauen zu lassen. Der Diplom-Ingenieur Andreas Nagel vom Planungsbüro Ostholstein stellte dem Ausschuss drei Entwürfe vor. Der entschied sich am Ende für die zweite Variante, die neun Einfamilienhäuser und zwei Reihenhäuser vorsieht. Die Grundstücke würde über eine Stichstraße von der Eutiner Landstraße (K55) aus angebunden. Vom Wendehammer könnte ein Fußweg zur Karl-Hamann-Straße führen.

Rahlf freute diese vorläufige erste Entscheidung zur Aufstellung eines Bebauungsplanes, allerdings mit einer Einschränkung. Der Landwirt hält Reihenhäuser in einem Dorf für unpassend. Die seien was für Städte. Wer auf dem Dorf baue, der wolle um sein Haus herumgehen können.

Nun zum Thema Süseler Baum, seit Jahren beschäftigt die Gemeinde diese Kreuzung. Sie ist kein anerkannter Unfallschwerpunkt, wird in der Region aber als riskanter Knotenpunkt wahrgenommen. 2014 gab es nach Auskunft der Lübecker Polizeidirektion zwei Unfälle mit Schwerverletzten. 2016 seien es drei schwere Unfälle gewesen, einer davon mit Todesfolge.

Schon vor Jahren hatte die Gemeinde den Wunsch nach einem Kreisverkehr geäußert. War aber vom Landesbetrieb für Straßenbau und Verkehr nicht erhört worden. Die hatte 2013 bereits erklärt: „Ein Kreisverkehrsplatz ist eine Knotenpunktform und keine geschwindigkeitsdämpfende Maßnahme.“

Die Gemeinde will die Verkehrssituation nun verbessern, in dem sie die Durchfahrt von der B76 in Richtung Middelburg sperrt, den Buslinienverkehr ausgenommen. Dafür würden Schilder „Durchfahrt verboten“ mit dem Hinweis „Busse frei“ aufgestellt, sagte Bauingenieurin Johanna Wrobel von der Verwaltung. Mitglieder befürchteten, dass sich Verkehrsteilnehmer nicht daran halten werden und forderten Polizeikontrollen zur Steigerung der Akzeptanz.

Die Variante einer Vollsperrung auch für den Busverkehr wurde verworfen, da dann die Bushaltestelle zur Kreuzung Süseler Baum verlegt werden müsste. Untersuchungen hätten ergeben, dass die Kinder aus Middelburg dann den doppelten Weg zur Haltestelle hätten, berichtete Wrobel. Der Weg zur jetzigen Haltestelle sei schon lang.

Das Ziel der neuen Verkehrsführung sei es, die Kreuzung Süseler Baum leistungsunfähig zu machen, sprich, das Verkehrsaufkommen zu steigern, erklärte die Verwaltung. Sie hofft, den LBV im Sommer erneut zu einer Zählung bewegen zu können.

Mit Blick auf das Feuerwehrhaus Röbel, das kurz nach Fertigstellung wieder nass wurde, vermisste Röbels Dorfvorstand Jürgen Siemens die zügige Ursachenprüfung. „Man hat den Eindruck, dass nur niemand den schwarzen Peter haben will“, sagte er. Berger erklärte, dass es um immense Kosten gehe und deshalb ein Gutachter die Ursache feststellen müsse. Er ärgere sich über die Röbeler, die im Nachhinein auf Umstände wie den ehemaligen Brunnen hinwiesen, während der Planung aber nichts gesagt hätten. Neue Erkenntnisse gebe es noch nicht.

Gegen Ende der Sitzung verabschiedete sich Rainer Korten vom Ausschuss. Nach 20 Jahren werde er nicht wieder zur Wahl antreten.