Kreis Plön : Sperrmüll, Schadstoffe und Kompostplätze können schrittweise wieder entsorgt werden

Alle Leistungen von Wertstoffhof über Kompostplätze bis Schadstoffsammlungen und die Abfuhr von Sperrmüll werden im Kreis Plön wieder angeboten.

05. Mai 2020, 09:13 Uhr

Plön | Die Abfallwirtschaft des Kreises Plön bietet bis auf Weiteres fast alle Leistungen wieder an, teilweise allerdings beschränkt.

Wertstoffhof

Der Wertstoffhof der Abfallwirtschaft in Plön hat seit gestern wieder geöffnet. Die Öffnungszeiten lauten: Montag bis Freitag 8.30 bis 12.30 Uhr, Montag bis Donnerstag auch von 13 bis 15.30 Uhr. Auf dem Wertstoffhofgelände gilt Maskenpflicht. Aus Kapazitätsgründen kann es zu Wartezeiten kommen. Annahme und Verkauf erfolgen nur gegen bargeldlose Zahlung per EC-Karte oder Kreditkarte.



Kompostplätze

Die vier Kompostplätze im Kreis Plön werden wieder schrittweise öffnen. Um den Publikumsverkehr an den normalen Öffnungstagen am Samstag zu entzerren, werden die Plätze eine Woche lang auch wochentags geöffnet sein. Aus Kapazitätsgründen kann es zu einer verzögerten Abfertigung kommen.

Die genauen Regelungen lauten wie folgt:

Helmstorf bis 9. Mai täglich von 8 bis 12 Uhr, danach jeweils samstags von 8 bis 12 Uhr

Schönberg von 11. bis 16. Mai täglich von 8 bis 12 Uhr, danach jeweils am samstags von 8 bis 12 Uhr

Plön von Montag, 18. Mai, bis Samstag, 23. Mai (Feiertag 21. Mai geschlossen) täglich von 8 bis 12 Uhr, danach jeweils samstags von 8 bis 12 Uhr

Wankendorf von 25. bis 30, Mai täglich von 8 bis 12 Uhr, danach jeweils samstags von 8 bis 12 Uhr.

Vom 6. Juni an soll der reguläre Betrieb auf allen Plätzen immer samstags von 8 bis 12 Uhr stattfinden. Auf den Kompostplätzen gilt ebenfalls Maskenpflicht, Annahme und Verkauf erfolgen nur gegen bargeldlose Zahlung per EC-Karte.



Schadstoffsammlung

Die mobilen Schadstoffsammlungen für Haushalte werden wieder aufgenommen. Bürger werden gebeten, unbedingt die deutlich verlängerten Anlieferzeiten der Sondertermine auszunutzen. Mit zeitlichen Verzögerungen sei anfänglich zu rechnen. Die Sammlungen erfolgen wie folgt:

In Preetz am Freitag, 8. Mai, Lindenstraße neben dem Discounter von 14 bis 18 Uhr;

in Schönberg am Freitag, 15. Mai, Großparkplatz Rathaus von 14 bis 18 Uhr;

in Heikendorf Freitag, 22. Mai, Parkplatz am Schulredder von 13.30 bis 17.30 Uhr;

in Lütjenburg am Freitag, 29. Mai, Kieler Straße/Parkplatz Sportheim von 14 bis 18 Uhr;

in Plön am Samstag, 6. Juni, Behler Weg 21a von 10.30 bis 13 Uhr.

Von Mitte Juni an sollen die mobilen Sammlungen wieder zu den üblichen Zeiten regelmäßig stattfinden. An den Schadstoffsammelstationen einschließlich der dazugehörigen Stellflächen und Parkflächen gilt Maskenpflicht, Angenommen werden nur haushaltsübliche Mengen aus privaten Haushalten.



Sperrmüllabfuhr

Die Sperrmüllabfuhr wird ebenfalls wieder aufgenommen. Ab dem 18. Mai kann wieder ein Sperrmülltermin ab Juni angefragt und vereinbart werden. Aufgrund der erhöhten Nachfrage ist mit anfänglichen Verzögerungen zu rechnen, wofür um Verständnis gebeten wird. Wenn möglich sollten Sperrmülltermin noch ein wenig verschoben werden. Die Bürger dürften sicher sein, dass die Abfallwirtschaft Kreis Plön ausreichend Termine unter Einhaltung der aktuell geltenden Regelungen dauerhaft anbieten werde.

Schon sei dem 4. Mai würden alle Grundstücke abgefahren, deren bestätigter Termin wegen der Corona-Krise abgesagt worden war. Die Kunden würden, sofern noch nicht geschehen, telefonisch informiert.

An der Straßenrandentsorgung werde zur Sicherung der abfallwirtschaftlichen Gesamtleistungen festgehalten. Aktuellen Informationen und eventuelle Veränderungen, die sich ergeben könnten, werden auf der Internetseite des Kreises veröffentlicht. Fragen können dem Kundenservice der Abfallwirtschaft unter Telefon 04522/747474 gestellt werden.





