SPD will ein neues Tourismuskonzept 2030

SPD will grundlegenden Veränderungen im Tourismus Rechnung tragen / 2019 eine Tourismuskonferenz

von Michael Kuhr

24. September 2018, 11:41 Uhr

Mit drei Anträgen zum Tourismus will die SPD-Kreistagsfraktion Akzente für den für den Kreis so wichtigen Wirtschaftsbereich setzen. „Die SPD wird in den Gremien beantragen, ein Tourismuskonzept ,Kreis Plön 2030’ zu erstellen“, sagte Fraktionschef Kai Bellstedt.

Die Erarbeitung des Konzeptes solle unter Beteiligung der lokalen Tourismus-Organisationen, der WFA und unter Leitung eines touristischen Fachunternehmens erfolgen. Hierfür sollen im Haushalt 2019 entsprechend Mittel zur Verfügung zu stellen.

Kai Bellstedt: „Die Tourismuslandschaft hat sich in Schleswig-Holstein – auch im Kreis Plön – grundlegend verändert.“ Durch die Gründung lokaler Tourismusorganisationen habe es neue Strukturen gegeben. Aber auch die Tourismuskonzepte des Landes hätten sich verändert. Das letzte Tourismuskonzept stamme aus dem Jahr 1998.

Die SPD will mit ihren Anträgen neue Impulse setzen und Strategien entwickeln, denn der Tourismus, so Bellstedt, „ist für den Kreis Plön Umsatzbringer, Jobmotor und schafft Einkommensmöglichkeiten und Arbeitsplätze.“ Der Kreis Plön registriere jährlich 3,73 Millionen Übernachtungen und 4,5 Millionen Tagesreisen. Das ergebe einen touristisch bedingten Jahresumsatz von 329,8 Millionen Euro.

Dazu Lutz Schlünsen, wirtschaftspolitischer Sprecher der SPD: „Angesichts dieser ökonomischen Bedeutung und eingetretenen Veränderungen sollte sich der Kreis für den Tourismus auf der Grundlage eines neuen Tourismuskonzeptes, das den veränderten Verhältnissen Rechnung trägt, im Rahmen seiner Ergänzungsfunktion verstärkt engagieren und die LTO's und die Tourismusgemeinden unterstützen.“ Mit dem touristischen Konzept für den Kreis würden neue Wege aufgezeigt, die den Tourismus stärkten und förderten. Was dabei für Gäste an Urlaubs- und Aufenthaltsqualität entstehe, komme den Bürgern als Lebensqualität gleichfalls zugute. „So können branchenübergreifende Synergien geschaffen und die touristische Entwicklung gemeinsam vorangetrieben werden“, sagte Schlünsen.

Die SPD schlägt im kommenden Jahr ein Tourismusforum vor, um konkret mit den Akteuren vor Ort ins Gespräch kommen und dabei gemeinsame Ideen zu entwickeln. Mit der Kulturkonferenz und dem sozialen Kreis hhätte der Kreis bereits gute Erfahrungen gemacht.

Mit einem weiteren Antrag an die Verwaltung solle der Ausflugsverkehr in der Kieler Förde gestärkt werden. So sollten konkrete Möglichkeiten ausgelotet werden, zusammen mit den Gemeinden an der Kieler Förde einen regelmäßigen Sommeraus-

flugsverkehr zu organisieren und mitzufinanzieren.