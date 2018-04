SPD und Grüne trennen sich

von Bernd Schröder

20. April 2018, 14:03 Uhr

Die Fraktionsgemeinschaft von SPD und Grünen ist Geschichte. Fraktionschef Jürgen Redepenning gab bei der Sitzung der Gemeindevertretung am Mittwoch die Auflösung zum Ende der Wahlperiode bekannt. Dies sei bei der Gründung im Februar so verabredet worden, erklärte er. „Es hat Spaß gemacht, in dieser Konstellation Kommunalpolitik zu gestalten“, sagte Redepenning, auch wenn seine eigene Partei den Zusammenschluss kritisiert habe. David Kardell (Grüne) sorgte mit seiner augenzwinkernden Bewertung für Lacher: „Auch wenn Ihr in einigen Sachentscheidungen falsche, ich meine andere Standpunkte als die Grünen vertreten habt, war es auch aus unserer Sicht eine faire und konstruktive Zusammenarbeit.“ Die Grünen hätten sich nach Austritten aus ihren Reihen entschieden, mit der SPD zusammenzugehen, weil sie die Fraktionsarbeit nicht zu dritt leisten wollten.