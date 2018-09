SPD sieht drei Dringlichkeiten

SPD-Kreistagsfraktion Ostholstein berät auf Klausurtagung in Bosau Zugausfälle, Abschiebungen und Gesundheitsversorgung

von Michael Kuhr

23. September 2018, 14:59 Uhr

Die SPD Kreistagsfraktion Ostholstein hat auf ihrer Klausursitzung in Bosau die Kreistagssitzung am morgigen Dienstag vorbereitet und drei aktuelle Themen im Kreis Ostholstein diskutiert. Die Fraktion wird zu den Zugausfällen zwischen Fehmarn und der Hansestadt Lübeck (Pendlerzüge) und zu der drohenden Abschiebung einer Albanerin und ihrer Familie für die Kreistagssitzung Dringlichkeitsanträge einbringen, kündigte Fraktionschef Burkhard Klinke am Wochenende an.

Mit Entsetzen habe die SPD-Kreistagsfraktion auf die planmäßigen Zugausfälle in Ostholstein reagiert. Betroffen seien die Strecken Lübeck-Kiel und Lübeck-Fehmarn. Klinke: „Auf beiden Strecken sind Pendler, Schüler, aber auch Studierende betroffen.“ Insbesondere im Nordkreis sei der Ausfall der beiden frühen Pendlerzüge Richtung Lübeck eine große Belastung. Die SPD fordert die Deutsche Bahn zu einer sofortigen Klärung der Situation auf.



Drohende Abschiebung in Haffkrug







Gesundheitsversorgung auf Fehmarn





In den vergangenen Tagen hat die drohende Abschiebung einer Familie aus Haffkrug Schlagzeilen gemacht. Die SPD unterstützt eine dazu gestartete Online-Petition und wird auch hierzu dem Kreistag einen Dringlichkeitsantrag vorlegen. Ziel ist, so Klinke, dass die Jamaika-Landesregierung zu einem Abschiebestopp für Menschen in Arbeit und Ausbildung aufgefordert wird. Hintergrund sei die bundesweite Diskussion über ein neues Einwanderungsgesetz, dass von der Großen Koalition trotz des jahrelangen Widerstandes der Union in dieser Legislatur auf den Weg gebracht werden solle. Bis dahin braucht es aus Sicht der SPD aber dringend eine Übergangslösung.Nach der Vorstellung des Gesundheitsgutachtens für Ostholstein ist, so Klinke, eine emotionale Diskussion gestartet. Mit der SPD werde es keine weitere Einschränkung der gesundheitlichen Versorgung auf Fehmarn geben. Das Leistungsspektrum dürfe nicht weiter eingeschränkt werden. Die SPD habe das Thema Gesundheitsversorgung im Kommunalwahlkampf offensiv thematisiert. Die Aussagen dazu gelten selbstverständlich auch ein halbes Jahr nach der Wahl, so Klinke.