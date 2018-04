SPD schwenkt um: Drei Stellplätze

Sozialdemokraten in der Eutiner Stadtvertretung wollen einer Verkehrsberuhigung im Rosengarten mit Grünen eine Mehrheit verschaffen

von Achim Krauskopf

05. April 2018, 11:55 Uhr

Die Mitglieder der SPD-Fraktion in der Stadtvertretung haben die Zukunft der Straße Am Rosengarten noch einmal beraten und sich auf einen neuen Weg geeinigt: „Die SPD-Fraktion spricht sich für die verkehrsberuhigenden Maßnahmen im Rosengarten aus und wird deshalb im Bauausschuss sowie im Stadtentwicklungsausschuss der Variante mit drei Parkplätzen zustimmen,“ kündigte gestern der Fraktionsvorsitzende Hans-Georg Westphal an. Mit den Stimmen der Grünen hätte damit in beiden Ausschüssen und auch in der Stadtvertretung diese Lösung eine Mehrheit.

Die drei Stellplätze dürften allerdings nur Kurzzeitparkplätze mit maximal 30 Minuten sein, ergänzte Westphal. Dauerparker oder der Verkehr, der einen Innenstadtparkplatz suche, hätten im Rosengarten nichts verloren.

Für die SPD-Fraktion sei es unbedingt erforderlich, den Übergang von der Schloßstraße in den Rosengarten optisch wie baulich zu unterbrechen. So solle der Autofahrer sensibilisiert werden, dass er in eine verkehrsberuhigte Zone einfahre, zumal die Fußgängerampel künftig wegfalle.

Damit eine bessere Aufenthaltsqualität im Rosengarten gewährleistet werde, plädiere die SPD für eine Begrenzung der Höchstgeschwindigkeit auf 20 Kilometer pro Stunde. Die Einhaltung dieses Gebotes müsse auch überwacht werden.

Eine Anregung aus dem Bürgerforum, den Gelenkbus aus dem Rosengarten zu verbannen, nehme die SPD-Fraktion gerne auf. Während der Bauphase müsse der Busverkehr ohnehin umgeleitet werden und eine andere Strecke fahren.

Die Erfahrungen, die man mit dieser Umleitungsstrecke mache, sollten sorgfältig ausgewertet und dann entschieden werden, ob der Busverkehr nach Ende der Sanierung in den Rosengarten zurückkehre. Der Stadtbusverkehr und vor allem die großen Gelenkbusse passten nicht unbedingt zu den Zielen der Aufwertung des verkehrsberuhigten Rosengartens.

Mit dieser Erklärung ändert die SPD ihren Kurs: Am 1. März hatten ihre Vertreter in einer Sitzung des Stadtentwicklungsausschusses nach einem Ortstermin gemeinsam mit der FDP einem CDU-Antrag zugestimmt, dass die eigentlich geplante Zahl der Stellplätze für Kurzzeitparker von drei auf zehn erhöht werden soll. Grüne und Freie Wähler hatten – allerdings aus unterschiedlichen Gründen – dagegen gestimmt. Im Bürgerforum hatte es ein deutliches Votum für einen beruhigten Rosengarten gegeben.