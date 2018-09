SPD prüft Ausbau der Kinderbetreuung

von Michael Kuhr

17. September 2018, 12:43 Uhr

Um die Vereinbarkeit von Familie und Beruf zu fördern, sind Betriebskindergärten für Mitarbeiter von Vorteil, da die Öffnungszeiten mit den Arbeitszeiten übereinstimmen, heißt es in einem Antrag der SPD an den Kreistag. Es werde in Zukunft immer schwieriger, qualifiziertes Personal einzustellen. Deshalb komme der Attraktivität eines Arbeitgebers hohe Bedeutung zu.

Was die Ferien- und Schließungszeiten anbelangt, passe sich der Betriebskindergarten eines Unternehmens den Anforderungen seiner Mitarbeiter an. Im Focus für den Kreis Plön hat die SPD-Fraktion dabei die kreiseigenen Betriebe wie die Klinik in Preetz, das Haus am Klostergarten und den Rettungsdienst des Kreises Plön. Deshalb solle geprüft werden, inwieweit eine Kinderbetreuung für diese Betriebe eingerichtet werden kann.

Dazu SPD-Fraktionschef Kai Bellstedt: „Daher bitten wir die Landrätin, anstehende Fragen wie Trägerschaft, flexible Öffnungszeiten und eventuelle Integration einer Kindernotfallbetreuung zu klären.“ Weiterhin sollte eine Zusammenarbeit mit anderen Firmen geprüft werden – auch die Stadt Preetz könnte ein möglicher Partner für den Betrieb eines Kindergartens sein. Ein Betriebskindergarten schaffe Wettbewerbsvorteile und biete Anreize, um neue Mitarbeiter zu gewinnen und altgediente Kollegen zu halten, da sie auch die zeitliche Koordination der Arbeit mit dem Betriebskindergarten deutlich effektiver abstimmen können.