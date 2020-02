Lutterbek : SPD Kreis Plön hat kein Verständnis für Thüringen-Wahl

Jahresempfang der Kreis-SPD im Lutterbek im Zeichen der aktuellen Bundespolitik.

09. Februar 2020, 13:47 Uhr

Lutterbek | Das politische Beben in Thüringen bestimmte auch beim Jahresempfang der Kreis-SPD im Lutterbeker am Freitag weitgehend die Diskussionen. „Wir sind einfach nur geschockt“, fasste die Schönberger Gemeindevertreterin Antje Klein die Stimmung in der Partei kurz zusammen.

„Wir müssen konsequent gegen rechts Stellung beziehen, konsequent gegen die AFD und eine rechte Meinung abgrenzen“, so der SPD-Kreisvorsitzende, Norbert Maroses. Man sei „zutiefst entsetzt von den Ereignissen“ in Thüringen. Aus Sicht der Kreis-SPD Plön sollte der mit den Stimmen der AFD gewählte Ministerpräsident Thomas Kemmerich „sofort komplett zurücktreten“ - was er allerdings auch am Wochenende nach einer Erklärung getan hat. Alles andere wäre ein „Dammbruch für die AFD“. Maroses wörtlich: „CDU und FDP, bringt das in Ordnung!“ Die eigene SPD forderte er auf, mehr Mut zu zeigen, neue Konzepte zu finden und mehr Politik zu wagen. Das wolle man auch 2020 konsequent fortsetzen.

Das Motto „Mehr Politik wagen im Kreis Plön“ nahm auch der Fraktionschef der SPD im Kreistag, Kai Bellstedt, auf. Die SPD müsse den Kreis „etwas gerechter und besser“ machen. Auch wenn die Bilanz der bisherigen Arbeit der Partei durchaus zufrieden stellend sei. Stichworte: Ausbau des Anruf-Linien-Taxis, Hilfe für Museen, Schul- und Sporthallen-Sanierungen und Unterstützung der Gemeinden wie auch vieler Vereine und eine sachgerechte Zusammenarbeit im Kreistag – aber „keine Zusammenarbeit mit der AFD.“

Noch deutlicher formulierte es die eingeladene Gastrednerin des Abends, Christina Kampmann, Mitglied des Landtages Nordrhein-Westfalen. Zusammen mit Michael Roth bewarb sie sich 2019 für die Doppel-Spitze der Bundes-SPD.

„Die Wahl (in Thüringen) ist ein Skandal mit vielen Facetten.“ Denn die AFD sei hier die AFD von Björn Höcke, den man nach einem Urteil des Verwaltungsgerichts Meiningen als Faschist bezeichnen dürfe. Der mit den Stimmen der AFD als Ministerpräsident gewählte Thomas Kemmerich „hätte die Wahl nicht annehmen dürfen.“ Dies sei ein „riesiger Schaden für unsere Demokratie“. Dies sei ein Verrat an den Werte, die bisher alle geteilt hätten.

„Angst macht mir, dass es kein Bewusstsein mehr für die Gefahr eines Anfangs mehr zu geben scheint“, sagte sie mit Blick auf die Geschichte. „Unsere Demokratie braucht Antifaschisten, kein Fußbreit den Faschisten.“ Man dürfe der AFD nicht die Deutung des Ostens überlassen. Deshalb müsse man mehr Politik wagen, brauche man Bekenntnisse. „Steht auf und engagiert Euch für unsere Demokratie“ forderte sie die Genossen im Lutterbeker wörtlich auf. Man müsse zeigen, wofür die Sozialdemokraten seit ihrer Gründung stünden. Nur leider bleibe der Aufschrei immer häufiger aus bei politischen Entwicklungen dieser Tage.

„Unsere Demokratie ist in Gefahr, wir erleben ein Klima der Angst.“ Deshalb müsse man zusammenstehen gegen Rechts und die Verantwortlichen zur Rechenschaft ziehen. „Das Schicksal anderer darf uns nicht egal sein, das sollten wir als Richtschnur nehmen.“

Für die Zukunft müsse die SPD Veränderungen anpacken und die Chancengerechtigkeit wieder in den Mittelpunkt der Partei stellen. „Das müssen uns unsere Kinder Wert sein.“ Deshalb brauche man eine starke SPD und in einem letzten Appell: „Lasst uns 2020 zu einem Jahrzehnt der SPD machen“.