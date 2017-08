SPD-Fraktion arbeitet mit Schmidt zusammen

Die Mehrheiten in der Eutiner Stadtvertretung haben sich mit dieser Erklärung verschoben: „Die SPD-Fraktion hat sich mit dem aus der CDU ausgetretenen Olaf Schmidt auf eine Zusammenarbeit bis zur Kommunalwahl 2018 verständigt, heißt es in der Mitteilung des SPD-Fraktionsvorsitzenden Hans-Georg Westphal. „Ein Eintritt in die SPD erfolgt vorerst nicht, ist aber für die Zukunft nicht ausgeschlossen. Wir wollen uns erst einmal näher kennenlernen“, erklärten Westphal und Schmidt. „Olaf Schmidt ist mit seinen Fachkenntnissen ein Gewinn für die Fraktion“, betonte Westphal und Schmidt unterstrich, dass er auf der Sachebene viele Gemeinsamkeiten mit den Eutiner Sozialdemokraten habe. Die SPD löst mit nunmehr zehn Mandaten die CDU als stärkste Kraft der Stadtvertretung ab. Da sich nach der Gemeindeordnung die Mehrheitsverhältnisse auch in den Ausschüssen widerspiegeln müssen, wird es eine Abstimmung über die Neubesetzung der Ausschüsse in der nächsten Stadtvertretung im Oktober geben.





von Constanze Emde

erstellt am 31.Aug.2017 | 00:56 Uhr