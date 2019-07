Eutin / Lübeck : Sparkasse Holstein neues Mitglied im Hanse-Belt

Der Verein überreichte die Mitgliedsplakette dem Vorstandsvorsitzenden der Sparkasse Holstein, Thomas Piehl.

von Achim Krauskopf

24. Juli 2019, 16:51 Uhr

Eutin/Lübeck | Die Sparkasse Holstein ist das 112. Mitglied im Hanse-Belt-Verein. Damit wachse die Hanse-Belt-Initiative nach Auskunft des Vereins weiter. Am Donnerstag überreichte Konsul Bernd Jorkisch, Vorstandsvorsitzender des Hanse-Belt-Vereins, der Sparkasse Holstein die Hanse-Belt-Mitgliedsplakette.

„Damit haben wir einen weiteren bedeutenden Player in der Region gewonnen, für den unsere Arbeitgebermarke attraktiv ist und der hinter unseren Zielen steht“, sagte Bernd Jorkisch. Der Vorstandsvorsitzende der Sparkasse Holstein, Thomas Piehl, nahm die Mitgliedsplakette mit Stefan Bierschwall, Leiter Personal, und Sören Westphal, Regionalleiter Mittelstand Region Mitte und Nord, für das Sparkassenteam entgegen.

Zuvor hatte Piehl die Hanse-Belt-Charta unterschrieben, auf die sich alle Mitglieder verpflichten. Die Charta regelt, dass in einer skandinavisch inspirierten Unternehmenskultur der Mensch im Mittelpunkt steht.

Mit ihrer regionalen Ausrichtung sei die Sparkasse Holstein eng dran am Mittelstand, dem Rückgrat der regionalen Wirtschaft. Durch die Mitgliedschaft im Hansebelt-Verein wird nach Piehls Angaben die Vernetzung mit dem Mittelstand noch enger. Er kündigte an, dass sich das Kreditinstitut aktiv in die laufenden Projekte des Vereins einbringen werde.

Bernd Jorkisch: „Die Sparkasse Holstein verfolgt das Ziel und stellt sich der Aufgabe, die regionale Wirtschaft zu fördern. Das passt hervorragend zu uns. Zudem ist sie dank ihres großen Netzwerks ein ganz wichtiger Multiplikator für unsere Ideen.“

Unter dem Slogan „Happy Region“ beschreibt der Verein die attraktive Lage des Hanse-Belts und den hohen Glücksfaktor der Menschen in der Region. Das seien Werte, die auch die Sparkasse Holstein als Arbeitgeber verkörpere. Thomas Piehl: „Auf der Homepage des Vereins Hansebelt steht: ‚Klare Ansagen und hanseatische Tugenden gehören hier genauso zum guten Ton wie Weltoffenheit, Mut zur Veränderung und die Lust auf morgen.‘ Das passt bestens zu uns und zu unserem Zukunftsprozess Sparkasse 2025+.“ Deshalb freuten sie sich darauf, als Mitglied mit vielen anderen inspirierenden Unternehmen die heimische Wirtschaft entlang der Entwicklungsachse Hamburg-Fehmarn weiter zu stärken. Auch als Arbeitgeber, der das maritime Lebensgefühl verkörpere, werden sie sich mit frischen Ideen einbringen und sich das eine oder andere von anderen erfolgreichen Unternehmen abschauen. „Unsere 1000 Mitarbeiter haben etwas zu bieten. Wir sind neugierig und freuen uns auf die Zusammenarbeit im Hansebelt e. V.“

Im Initiativkreis Hanse-Belt zeigen laut Pressemitteilung bedeutende Betriebe Flagge: Die mehr als 100 Unternehmen des Hanse-Belt-Vereins seien Ideen- und Impulsgeber für eine fortschrittliche wie lebenswerte Region. Namhafte Institutionen, wie die IHK zu Lübeck, die Handelskammer Hamburg und die IHK zu Schwerin unterstützten die Aktivitäten des Vereins in der Wirtschaftsregion zwischen Hamburg, Fehmarn, Segeberg und Wismar. „Inspiriert von unseren skandinavischen Nachbarn und in enger Partnerschaft mit ihnen etablieren wir den Hanse-Belt als Europäische Zukunftsachse.“

Die Hanse-Belt-Initiative setze neue Zeichen. Mit einer modernen Unternehmenskultur, die hanseatische und skandinavische Denkweisen verbinde.