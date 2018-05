Spargelsuppe für den guten Zweck

von Constanze Emde

Gut 50 Freiwillige haben sich am Sonntag zum Maibaumfest auf dem Eutiner Markt dem Spargel-Schälwettbewerb gestellt, den Marcus Gutzeit (mitte) vom Brauhaus ausgerufen hatte. Simone Pooch schälte am schnellsten und gewann mit nur 12,99 Sekunden, sagte Koch Alexander Mende. Er selbst schälte am Ende noch gut 25 Kilogramm Spargel, damit die Suppe, die Montagmittag für die Tafelkunden im Brauhaus ausgeschenkt wurde, auch schmeckte. Der Großteil der rund 50 Liter Suppe wurde anschließend von den Helferinnen Elke Südmeier, Karin Hildringen und Ingeborg Schläfke zur Ausgabestelle getragen und in Gläser portioniert. Sie wird nun so an die Kunden ausgegeben. „Die Hemmschwelle, sich auf den Markt zu setzen, ist vielleicht zu groß“, sagten die Helferinnen. Marcus Gutzeit möchte die Aktion – Wettbewerb und damit Gutes tun – im nächsten Jahr gern wiederholen: „Manches braucht, um sich zu etablieren. Aber Gutes tun und Spaß dabei haben, kann nur gut sein.“