Spannende Kämpfe um den Sieg

Alexander Siegmund heißt der Sieger des 23. Rosenstadt-Triathlons über die Olympische Distanz. Ihm folgten in der weiteren Platzierung Frank Wiechmann und Tobias Knoll.

Bei besten äußeren Bedingungen gingen die knapp 60 Teilnehmer in der Königsdisziplin an den Start. In der Olympischen Distanz sind eineinhalb Kilometer im Schwimmen, vierzig Kilometer Radfahren und zehn Kilometer auf der Laufstrecke zu absolvieren. In dieser spannenden Disziplin beherrschte der ständige Wechsel in der Spitzengruppe den attraktiven Wettkampf. So meisterte René Kirschke die Schwimmstrecke als erster, um auch als erster auf die Radstrecke zu wechseln. Dicht hinter dem Führenden folgten Tobias Knoll und Thore Seeger. Liesa Schmidt ging als beste Frau auf dem vierten Rang liegend auf die vierzig Kilometerdistanz. Auf dieser Strecke wurden die Karten erneut gemischt. Jetzt übernahm Tobias Knoll die Pool-Position vor dem abschließenden Zehn-Kilometerlauf.

Alexander Siegmund ging als zweiter Läufer auf die Strecke, dicht gefolgt von Liesa Schmidt und Frank Wiechmann. Drei kräftezehrende Runden hatten die Athleten um den Kleinen Eutiner See zu absolvieren, um das Ziel auf dem Schulsportplatz zu erreichen.

Auch in diesen Laufrunden veränderten sich ständig die Platzierungen. Schon in der ersten Runde übernahm Alexander Siegmund die Führung und gab diese Pool-Position bis ins Ziel nicht mehr ab.

Frank Wiechmann verbesserte sich noch auf Platz zwei in der Gesamtwertung und in der Frauenklasse gewann souverän die Favoritin Liesa Schmidt, die in der Gesamtwertung als dritte über die Ziellinie lief und von den vielen Zuschauern lautstark gefeiert wurde. Tobias Knoll kam in der Männerklasse auf den dritten Rang und erreichte das Ziel als Gesamtvierter.