Sozialverband Malente gerettet

von rai

21. März 2018, 16:45 Uhr

Eine Rettung in letzter Sekunde – das war die Kandidatur von Kirsten Csipek. Viele Monate lang war die Zukunft des Sozialverbandes Malente ungewiss. Trotz intensiver Bemühungen von Schriftführerin Anne-Dore Brandt fand sich über ein halbes Jahr lang kein Nachfolger für das Amt des Vorsitzenden. Letztendlich drohte zur Jahresversammlung am Dienstag die Auflösung des Verbandes (wir berichteten).

Umso erfreuter reagierten die versammelten Mitglieder, als der kommissarische Vorsitzende Harald Willmann ihnen Kirsten Csipek (57) aus Malente als Kandidatin vorstellte. „ Natürlich muss ich mich noch einarbeiten“, sagte die Rentnerin , die früher als Kriminologin und Krankenschwester gearbeitet hat. Als jedoch eine gute Bekannte nach Berichten im Ostholsteiner Anzeiger an sie herangetreten sei, habe sie beschlossen, für das Amt zu kandidieren. „Ich mache das jetzt einfach“, fasste sie zusammen. Mit ihrer kurzen Rede überzeugte sie ihre Zuhörer – sie wählten sie einstimmig zur neuen Vorsitzenden.

Der Kreisvorsitzende Wener Bürger, der den Sozialverband Malente bei seiner Suche nach einem neuen Vorsitzende aktiv begleitet hatte, äußerte sich im Anschluss an die Wahlen positiv. „In Zeiten, in denen die Menschen immer mehr Ärger mit den Behörden haben, sind die Sozialverbände besonders wichtig“, betonte er. Nur so könne man vielen Betroffenen überhaupt eine Stimme geben. „Deshalb ist es wichtig, dass auch der Sozialverband Malente erhalten bleibt“, so der Kreisvorsitzende.

Auch Kirsten Csipeks Vorgänger Horst Waack kündigte seine Unterstützung an. „Sie können mich bei Fragen jederzeit anrufen“, sagte er.

Kirsten Csipek, deren Vater aus Ungarn stammt, fühle sich mit der Gemeinde Malente vor allem durch die Menschen und die Landschaft verbunden. „Für mich ist Ostholstein einfach die schönste Gegend in ganz Deutschland“, verrät sie.

Sie wird im Vorstand in den kommenden zwei Jahren mit Stellvertreter Harald Willmann, Schatzmeisterin Annelore Ruschenburg, Schriftführerin Anne-Dore Brandt und den drei Beisitzern Cornelia Horstmann, Erich Brandt und Hermann Kastulski zusammenarbeiten. Auch sie wurden von den versammelten Mitgliedern im Awo-Bürgerhaus einstimmig gewählt.