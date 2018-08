Soul, Funk, Rock und Jazz aus Kiel

von Alexander Steenbeck

22. August 2018, 11:55 Uhr

Die Kieler Soul-, Funk-, Rock- und Jazz-Gruppe „Down to Earth“ tritt morgen (24. August) um 20 Uhr im Restaurant „Schwimmhalle am Schloss“ auf. Das Repertoire reicht von Liedern von Nils Landgren, Maceo Parker, Bill Withers, Tom Scott, Markus Miller, Steps Ahead und anderen. „Down to Earth“ besteht aus Selina Kiosz (Gesang), Jiri Halada (Saxofon), Axel Riemann (Keyboard), Jan Siwy (Gitarre), Kay Wrede (Bass) und Finn Jeschkeit (Schlagzeug).