von Michael Kuhr

20. September 2018, 15:39 Uhr

Die „Soul Factory“

ist am heutigen Freitag,

21. September, ab 21 Uhr

zu Gast im Restaurant „Schwimmhalle am Schloß“ in Plön. Seit mehr als 20 Jahren präsentieren die Pioniere der norddeutschen Soul- und Funk-Szene eine Show aus weltbekannten Soul-, Funk- und R&B-Songs.