Eutin : Sorgen ums Tischbein-Haus

Der DRK-Ortsverein trennt sich von ehemaligem Palais des Hof-Malers in der Stolbergstraße. Kunstkreis und Awo bangen um ihr Bleiberecht.

von Alexander Steenbeck

26. Juli 2019, 15:46 Uhr

Eutin | Die Expertise ist erstellt, der Verkauf nur noch eine Frage der Zeit: Der Ortsverein Eutin des Deutschen Roten Kreuzes (DRK) trennt sich vom Tischbein-Haus in der Stolbergstraße 8-10. „Wir müssen uns überlegen, wie wir mit sanierungsbedürftigen Gebäuden umgehen“, sagt Stephan Herold, Schatzmeister des Eutiner DRK-Ortsvereins und zuständig für dessen Immobilien.

Sechsstellige Summen stehen für die Sanierung im Raum – zu viel für den kleinen Ortsverein. Einstimmig votierten die Mitglieder in der jüngsten Versammlung dafür, das „geschichtsträchtige Haus zu verkaufen“, so Herold. Endgültig grünes Licht müsse dann noch der DRK-Kreisverband geben, so Herold.

Johann Heinrich Wilhelm Tischbein (1751-1829), Hofmaler des Eutiner Herzogs, lebte von 1808 bis zu seinem Tod in Eutin. Tischbeins Wohnhaus ist unter der Objekt-Nummer 39488 in der Denkmalliste des Landes eingetragen. Architekt Peter Richter errichtete im späten 18. Jahrhundert den zum Teil in Fachwerk ausgeführt Bau; Tischbein kaufte das Haus 1823. Das einstige Palais ist seit Jahren im Grundbuch zweigeteilt. Die linke Hälfte – Hausnummer 10 – wechselte erst vor kurzem den Eigentümer. „Es wäre schön gewesen, das Palais wäre als eine Einheit verkauft worden“, sagt Herold.

Das Tischbein-Haus ist ursprünglich das Stammhaus des DRK Eutin gewesen, erinnert Herold. Aber schon seit Jahren nutze das Rote Kreuz das Haus selbst nicht mehr. Es ist an die Stadt für den Bürgertreff und an den Kunstkreis Eutin vermietet.

Letzterer hat im Garten des ehemaligen Wohnhauses in der Stolbergstraße 8-10 seit elf Jahren seine Räumlichkeiten. Seit einem größeren Wasserschaden im August 2018 bangt der Kunstkreis um seine ebenfalls denkmalgeschützte Heimstatt, das Tischbein-Gartenhaus (wir berichteten). Laut Gutachten soll allein die Teilreparatur der betroffenen linken Gartenhaus-Hälfte 66.000 Euro kosten. Die gesamte Sanierung wurde zuletzt mit rund 300 000 Euro veranschlagt; zu viel für DRK und Kunstkreis, zumal letzterer „eine Miete bezahlt, für die man ansonsten nur eine Garage in Eutin mieten kann“, sagt Herold.

„Das Tischbein-Haus muss erhalten bleiben“, fordert Ilse Heberlein, Vorsitzende des Kunstkreises. Der Verein sei sehr daran interessiert, im Gartenhaus zu bleiben und schmiedet bereits Pläne für die weitere touristische Vermarktung des berühmten Malers – zusätzlich zu den im Garten aufgestellten Infotafeln über Tischbein. „Das Interesse ist da“, sagt Heberlein angesichts von Besuchergruppen, die durch den Garten pilgern. „Viele denken, es gibt hier was von Tischbein zu sehen“, berichtet die Vorsitzende, die sorgenvoll in die Zukunft blickt, denn in dem maroden Hinterhaus ließe sich aufgrund der Feuchtigkeit in den Wänden nicht mal eines von Tischbeins Werken ausstellen.

Beim Ortsverein Eutin der Arbeiterwohlfahrt (Awo) sieht man dem Verkauf ebenfalls sorgenvoll entgegen. „Wir hoffen, dass der Bürgertreff erhalten bleibt und ein Vertrag mit dem neuen Eigentümer geschlossen werden kann“, sagt die Vorsitzende Gisela Poersch. 20 bis 35 Gäste der Awo nutzen regelmäßig den Treff der Stadt zum Kartenspielen und Klönen. Ersatzräume sind aber rar gesät in Eutin. „Wir brauchen Räume, die zentral gelegen sind“, sagt Poersch. Die Awo hofft dabei auf Unterstützung durch die Stadt.

Die Verwaltung indes sieht keinen Grund zur Sorge: „Der Bürgertreff wird weiter betrieben und steht den Bürgern und Vereinen weiterhin zur Verfügung“, sagt Stadtsprecherin Kerstin Stein-Schmidt. Auch der Kunstkreis müsse sich nicht sorgen: „Die Stadt unterstützt den Kunstkreis bei der Suche nach geeigneten Ausstellungsräumen“, sagt Stein-Schmidt. Als Ersatz für den gesperrten Raum im Gartenhaus wurden dem Kunstkreis die Flure des Rathauses und des Bauamtes als Ausstellungsflächen bereitgestellt. „Diese werden bereits seit zwei Monaten genutzt“, sagt Stein-Schmidt.

Die Stadt würdige generell das Wirken Tischbeins; in den Verkauf der Stolbergstraße 8-10 – Stichwort Vorkaufsrecht – griff die Stadt bisher jedoch nicht ein. „Grundstücksgeschäfte sind grundsätzlich nicht öffentlich – sie werden in den zuständigen Ausschüssen besprochen. Zum Vorkaufsrecht: Es gilt grundsätzlich im Sanierungsgebiet. Darauf kann Stadt nur im Falle eines Verkaufes an einen anderen Erwerber verzichten. Auch das ist Gegenstand von Beratungen in den zuständigen Ausschüssen. Ist hier bislang nicht der Fall“, sagt Stein-Schmidt.