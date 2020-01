Ostholstein : Sonne lockte die Menschen an den Strand

Der Strandspaziergang glich in Teilen einer Massenbewegung. Viele Ostholsteiner tankten am Sonntag Sonne an der Ostsee.

19. Januar 2020, 17:33 Uhr

Scharbeutz/Timmendorfer Strand | Das gute Wetter am am Sonntag lockte nach den verregneten vergangenen Tagen viele Menschen raus in die Natur und an den Strand. Ostholsteiner-Anzeiger-Leser Siegfried Voß schickte und den Blick von der Seebrücke Scharbeutz in Richtung Timmendorfer Strand, der wie er schreibt, begeisterte Menschenmassen zeigt, die das tolle Strandwetter an diesem Januar genießen. Kühl war es trotzdem, teils trieb der Wind die Tränen in die Augen. Die Sonnenstrahlen aber waren gut fürs Gemüt. „Auch die Hunde konnten sich mal wieder richtig austoben“, schreibt Leser und Fotograf des Bildes Siegfried Voß. Vielen Dank dafür!