von Bernd Schröder

14. Juni 2018, 12:26 Uhr

Musikalisch wird es am Sonntag, 17. Juni: Der Spielmannszug Malente tritt in der Musikmuschel im Kurpark auf. Von Marschmusik bis zu bekannten Evergreens der Musikgeschichte reicht das Repertoire. Das Konzert beginnt um 14.30 Uhr und findet bei schlechtem Wetter im Kursaal statt. Der Eintritt ist frei. Der Musikerverband Schleswig-Holstein bietet Kaffee und Kuchen an.