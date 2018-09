Eutin : Soldaten spüren den Rückhalt

Etwa 5000 Besucher waren am Sonnabend beim „Tag der offenen Tür“ in der Eutiner Rettberg-Kaserne zu Gast

von Michael Kuhr

23. September 2018, 02:01 Uhr

Mit einem großen „Tag der offenen Tür“ endeten am Sonnabend die Feierlichkeiten zum 60. Geburtstag des Aufklärungsbataillons 6 „Holstein“ in der Rettberg-Kaserne. Und so zeigte sich Bataillonskommandeur, Oberstleutnant Tobias Aust am Ende zufrieden: „Die Veranstaltung war insgesamt ein voller Erfolg.“

Eine statische und eine dynamische Waffenschau lockten die Besucher in die Kaserne. Für beste Unterhaltung sorgten eine Modenschau mit Anzügen und Ausrüstungen der Soldaten, Kinderbelustigungen, eine Blaulichtmeile mit Polizei, Technischem Hilfswerk, Freiwilliger Feuerwehr und Rotem Kreuz, die Instandsetzung, eine Schlemmermeile oder die Darstellung des soldatischen Lebens im Felde. Bataillonssprecher, Hauptmann Matthias Simon, zählte am Ende rund 5000 Besucher am Sonnabend in der Rettberg-Kaserne.

„Trotz des durchwachsenen Wetters unterstreicht die Resonanz den Rückhalt in der Bevölkerung, den wir empfinden“, so Oberstleutnant Tobias Aust weiter. Er hoffe, dass die Soldaten ihren Besuchern Einiges zu bieten hatten und sie die Möglichkeit hatten, die Männer und Frauen hinter den Uniformen kennen zu lernen. Dankbar zeigte sich Tobias Aust für die große Bandbreite der externen Aussteller, die das Bataillon „Holstein“ tatkräftig und mit viel Engagement unterstützten. Aust: „Unser Tag der offenen Tür hat uns damit nochmals die enge Verbundenheit mit der Bevölkerung in Ostholstein gezeigt.“

Premiere bei einem Tag der offene Rettberg-Kaserne hatte eine Taschenkontrolle am Eingang der Rettberg-Kaserne. „Das wird bei großen Konzerten auch so gemacht“, sagte Pressesprecher Matthias Simon. Bereitwillig und verständnisvoll ließen sich die Besucher in die Taschen schauen. Simon: „Es gab dabei keine besonderen Vorkommnisse.“