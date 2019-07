Plön : Sönnichsen gibt es jetzt in Öl

Der Künstler Udo Dettmann hat Plöns ehemaligen Kreispräsidenten Peter Sönnichsen für die Nachwelt auf der Leinwand festgehalten.

von Michael Kuhr

05. Juli 2019, 00:40 Uhr

Plön/Lübstorf | Peter Sönnichsen ist es gewohnt, still zu sitzen. Das hat er viele Jahre als Landtagsabgeordneter und Kreispräsident des Kreises Plön gelernt. Jetzt musste er ohne diese Ämter mal wieder zwei Stunden ausharren – vor dem wachen Auge von Udo Dettmann. Er ist der Poträtmaler, der mittlerweile das neunte Bildnis eines ehemaligen Plöner Kreispräsidenten künstlerisch wertvolle auf Papier gebracht hat.

Wie der OHA bereits berichtete, war Udo Dettmann im Frühjahr mit seiner Kamera nach Plön gekommen, um zur Vorbereitung der Arbeit mit dem heute 65-jährigen Peter Sönnichsen selbigen abzulichten, sich selbst ein Bild von Plöns ehemaligem Kreispräsidenten aber auch seiner Persönlichkeit zu machen. Nach der fotografischen Studie fertigt der Künstler in seinem Atelier Skizzen an. Genau 60 mal 43 Zentimeter muss das neue Porträt messen, damit es in die Plöner „Ahnengalerie“ mit Helga Hohnheit, Hannelore Fojut oder Werner Kalinka passt.

Udo Dettmann hat lebenserfahren schnell erkannt, dass Peter Sönnichsen trotz mancher privater wie politischer Rückschläge ein hu-morvoller Mensch geblieben ist. Er sei Künstler und kein Psychologe, sagt Udo Dettmann. Seine Porträts seien die Verdichtung von Ansichten und von Flecken, die ineinander übergingen.

Zwei Stunden hatten sich Peter Sönnichsen und Udo Dettmann Zeit für das Porträt genommen. „Und ich bin vom Ergebnis angenehm überrascht“, sagte Peter Sönnichsen dem OHA. Udo Dettmann sei sehr gut auf die gemeinsame Arbeit vorbereitet gewesen. Zwar wirke das Porträt auf den ersten Blick etwas klein, aber der Rahmen gebe der Arbeit des Künstlers das nötige Gewicht.

Besonders die Farbgebung hat es Peter Sönnichsen angetan. Udo Dettmann malt nicht vollflächig, sondern lässt Farben und weiße Flächen zusammen wirken. Dettmann: „Das wirkt nicht so statisch.“ Besonders im Bereich der Stirn, der Augen und der Haare hat Udo Dettmann besondere Details einfließen lassen. Aber mehr möchte Peter Sönnichsen nicht verraten. Das fertige Porträt soll bis Ende August in Plön eintreffen und übergeben werden. Dann soll es auch offiziell vorgestellt werden. Und eine Entscheidung über den Zeitpunkt des Aufhängens scheint bei Peter Sönnichsen auch gefallen zu sein: „Es sieht so aus, dass das Bild noch zu meinem aktiven Zeiten im Plöner Kreistag als Abgeordneter aufgehängt wird.“

Udo Dettmann ist gelernter Kartograph, lebte von 1981 bis 1986 in Panker, studierte Kunst in Kiel, wohnte bis 2000 abwechselnd in Hamburg (ab 1986) und Berlin (ab 1990) und zog dann nach Lübstorf bei Schwerin, wo er die Galerie „Dezernat 5“ führt.

Eines seiner ersten Porträts war das des Schleswig-Holsteinischen Ministerpräsidenten Hermann Lüdemann (1880 bis 1959). 1983 startete die Reihe im Plöner Kreishaus mit Günther Röhl. Udo Dettmann verwendet Öl und wasserlösliche Farben. Er malt keine Haare, er malt hell und dunkel, warm und kalt.