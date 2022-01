Fussball-Oberliga Nord : Sönke Meyer freut sich auf das Finale im Landespokal

Früherer Eutiner trifft im Endspiel als Mannschaftskapitän mit dem TSB Flensburg auf den VfB Lübeck.

Avatar_shz von Harald Klipp

02. Januar 2022, 15:42 Uhr

„Wer im Halbfinale das Flensburger Stadtderby gegen den SC Weiche Flensburg 08 gewinnt, muss sich auch im Endspiel nicht vor dem VfB Lübeck verstecken“, sagt Sönke Meyer selbstbewusst. Der Kapitän des TSB Flensburg rechnet sich auch für das Finale im Landespokal Chancen aus. In der Oberliga Nord steht der TSB auf dem zweiten Tabellenplatz, hat sich den Einzug in die Meisterrunde fest vorgenommen.

Der Pokalcoup des TSB Flensburg:

Das erste Saisonziel hat Sönke Meyer, der in der Saison 2016/17 als Mannschaftskapitän mit Eutin 08 in die Regionalliga aufgestiegen war, mit dem TSB Flensburg knapp verpasst. Die Oberligafußballer haben das Ticket für das Hallen Masters 2022 nicht gebucht, das auf den Januar 2023 verschoben worden ist. „Das war wirklich bitter“, ordnet der 31-Jährige den Rückschlag ein.

Wir haben uns als Mannschaft gefunden. Sönke Meyer, Kapitän des Oberligisten TSB Flensburg

Die Flensburger mussten nach der Abbruchsaison 2020/21 einige Abgänge verkraften. „Wir haben einige Stammspieler verloren, wie Tom Warncke, der zum FC Kilia Kiel gewechselt ist, und Kapitän Arne Ingwersen“, stellt Sönke Meyer fest. Trainer Hoymar Sörensen habe die Mannschaft neu aufbauen müssen. Daher habe das Team in den ersten Spielen den Rhythmus noch nicht gefunden. Doch inzwischen haben viele junge Spieler den Weg in die Oberliga geschafft: „Wir haben uns als Mannschaft gefunden.“ Tatsächlich hat der TSB im Landespokalwettbewerb seine Stärke bewiesen, den PSV Neumünster mit 5:0 und den FC Kilia Kiel mit 2:1 rausgekickt.

460 Zuschauer beim Halbfinale

Bisheriger Saisonhöhepunkt war das Halbfinale gegen den SC Weiche Flensburg 08, den der TSB vor 460 Zuschauern mit 2:1(1:0) Toren besiegte. „Das geht nur, wenn wir einen sehr guten und Weiche einen nicht so guten Tag erwischen“, sagt Sönke Meyer.

Nächstes Ziel ist die Master-Prüfung

In seinem Pädagogikstudium hat Meyer die Bachelorprüfung bestanden. Jetzt folgen noch zwei Jahre, nach denen er die Prüfung zum Master ablegen will, ehe er als Grundschullehrer in den Beruf einsteigen kann. „Es ist nicht leicht, sich selbst zu organisieren, wenn an der Uni keine Präsenzvorlesungen und -seminare erlaubt sind“, sagt Sönke Meyer.

Hoffnung auf Heimrecht im Endspiel

Sportlich geht es bis zum 25. Januar mit einem straffen Lauf- und Kraftplan weiter, ehe das erste Mannschaftstraining am 27. Januar auf dem Programm steht, damit der TSB für die restlichen Spiele in der Oberliga und das Pokalfinale fit ist. „Vielleicht bekommen wir als klassenniedrigerer Verein ja sogar das Heimrecht“, hofft der TSB-Kapitän, der sich mit seiner Mannschaft auch gegen den VfB Lübeck realistische Siegchancen ausrechnet.