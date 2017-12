„So wenig Flächenverbrauch wie nötig“

vergrößern 1 von 3 Foto: erb/ask/dpa 1 von 3





von Alexander Steenbeck

erstellt am 13.Dez.2017 | 11:37 Uhr

Flächen für Windkraftanlagen, für die Schienen-Hinterlandanbindung der Fehmarnbeltquerung bis hin zur 380-kV-Ostküstenleitung: Eine Reihe von Großprojekten soll in den kommenden Jahren in Ostholstein realisiert werden. Jedes wird viel Grund und Boden verschlingen; nicht nur für das Bauvorhaben selbst, sondern auch für die benötigten Ausgleichsflächen. Damit nicht Dritte einfach Land für Ausgleichsflächen kaufen und Einfluss auf die Gestaltung des Landschaftsbildes Einfluss nehmen können, hat sich der Kreis Ostholstein einen Überblick über die kreisweiten Flächen verschafft und ein Ausgleichsflächenkonzept erstellt – „um selbst Einfluss darauf nehmen zu können, wo Baumaßnahmen ausgeglichen werden können“, sagte Landrat Reinhard Sager gestern bei der Vorstellung der Ergebnisse.

Den Landschaftsverbrauch so effektiv wie nötig zu gestalten, sei eines der Ziele dieses Konzepts, sagte Sager im Ostholsteinsaal des Kreishauses vor Vertretern der beteiligten Kommunen, Verbände, Vereine, politischen Gremien sowie Bürgern. Mit Blick auf die Großprojekte sei Ostholstein in mehrfacher Hinsicht vom Thema Ausgleichsflächen betroffen. „Wir müssen uns jetzt wappnen“, sagte Sager.

Diese Vorgehensweise des Kreises lobte Landschaftsplanerin Maria Julius, die im Auftrag des Kreises die Region im Hinblick auf die Ausgleichsflächen unter die Lupe genommen hat. „Ostholstein ist führend tätig geworden“, sagte Julius. Andere Kreise würden zurzeit – auch aufgrund der Kosten – noch damit hadern, ein Ausgleichsflächenkonzept zu erstellen.

Julius und das Team des Lübecker Landschaftsplanungsbüros TGP haben bisher 1433 Hektar an so genannten Kompensationsflächen im Kreis ermittelt – und einen Bedarf von rund 1000 Hektar. Ziel sei es nun, Flächenkomplexe zu bilden, Flächen miteinander zu verzahnen, so Julius.

61 Suchräume hat TGP herauskristallisiert. Dabei wurden Biotopverbundplätze, Naturschutzgebiete, aber auch „gute Böden“, sprich der Vorrang der Landwirtschaft, und weitere Flächen berücksichtigt. Im Ergebnis besteht ein Potenzial von 1856 Hektar, so Julius. Davon seien 1540 als Aufwertung möglich.

Insgesamt sei „ein abgestimmtes Konzept herausgekommen, das eine gute Grundlage für die weitere Arbeit des Kreises ist“, sagte Julius. Die Landschaftsplanerin sieht im Konzept einen „großen Korb an guten Möglichkeiten für Ausgleichsflächen, den es zu nutzen gilt“. Wichtig sei nun, die Suchräume genauer zu überprüfen – Fragen wie: Wem gehören die Flächen? Und: Wie kann die Umsetzung erfolgen? schlössen sich an.

Julius gab dem Kreis außerdem mit auf den weiteren Weg, eine Richtlinie für den Einsatz von Ausgleichsgeldern zu erarbeiten – und das Konzept weiter zu pflegen, sprich auf einem aktuellen Stand zu halten.

Das würde die Ausgleichflächenmanagerin des Kreises, Elke Bögelsack, bereits vornehmen, sagte Joachim Siebrecht, Fachdienstleiter Naturschutz des Kreises. Das Ausgleichsflächenmanagement solle die Flächen überwachen – insbesondere unter der Fragestellung, ob sie ihre Aufgabe auch nach Jahren der Ausweisung noch erfüllen, so Siebrecht.

Zusammen mit dem Konzept sollen weitere Projekte verzahnt werden. Siebrecht nannte das Blühstreifen-, das Knickschutz- und das Programm „Bäume in Siedlungsgebieten“. Wichtig sei, dass der Kreis ausreichend Ausgleichsflächen habe und diese nun benennen könne. „Ich bin optimistisch, dass das Konzept seine Wirkung entfalten wird“, sagte Siebrecht.

Landrat Sager wies indes darauf hin, dass der Kreis die Großprojekte nicht selbst plant oder baut. „Es wäre aber fatal, wenn wir den Vorhabensträgern nicht unsere Ideen vortragen.“ Das Ziel sei eindeutig: „So wenig Flächenverbrauch wie nötig“.