So war das Wetter im September in der Region

von Achim Krauskopf

04. Oktober 2018, 11:33 Uhr

Der erste Monat des meteorologischen Herbstes, der über die Monate September, Oktober und November geht, brachte uns viel Sonnenschein und zu wenig Niederschlag. Der Monat begann freundlich und trocken sowie mit Höchstwerten zwischen 20 und 25 Grad.

Vom 6. September an gestaltete sich das Wetter dann immer mal wieder wechselhaft mit Regenschauern. Es gab aber auch einige sonnige und trockene Tage. Bis zur Monatsmitte pendelten die Temperaturen zwischen 15 und 23 Grad.

Zu Beginn der zweiten Monatshälfte kam noch einmal der Sommer zurück und heizte uns mit zahlreichen Sonnenstunden ordentlich ein. Am 18. September wurde mit 29,3 Grad der Höchstwert des Monats registriert.

In der letzten Monatsdekade bestimmten zunächst Tiefdruckgebiete das Wetter und führten kühle und feuchte Luftmassen heran. Am 21. September ging mit 6,8 Litern Regen pro Quadratmeter die größte Tagesniederschlagsmenge des Monats nieder. Sturmtief „Fabienne“ hinterließ am 23. September vor allem in der Mitte und im Süden Deutschlands zahlreiche Schäden. Bei uns brachte es mit einem Höchstwert von 12,8 den kältesten Monatstag. Zum Monatsende zeigte sich die Sonne wieder häufiger. Hier und da gab es aber auch mal einen Regenschauer. In der Nacht auf den 25. September wurde mit 3,2 Grad noch die kälteste Temperatur des Monats gemessen. Insgesamt ging der September mit einem Temperaturmittel von 14,8 Grad zu Ende. Damit fiel er 1,2 Grad wärmer aus als im langjährigen Mittel der Jahre 1981 bis 2010. Die Niederschlagsmenge bliebt mit 37,2 Litern 43 Prozent unter dem Durchschnitt. Die Sonnenscheindauer übertraf mit fast 173 Stunden ihren Sollwert um 22 Prozent.