So war das Wetter im Dezember in der Region

von Achim Krauskopf

erstellt am 03.Jan.2018 | 20:32 Uhr

Der Dezember fiel insgesamt sehr mild und trüb aus. Wie schon im November sorgten Tiefdruckgebiete oft für wolkenreiches und nass-kaltes Wetter. Zeitweise setzte sich auch sehr milde Luft durch, so zum Beispiel im ersten Drittel, an den Weihnachtstagen und zum Monatsende. Am 31. Dezember stiegen die Temperaturen auf den Höchstwert des Monats von 11,3 Grad. Nachtfröste traten aufgrund der meist dichten Bewölkung recht selten auf, mäßigen oder strengen Frost gab es nicht. Am kältesten war es mit minus 1,4 Grad in der Nacht zum 2. Dezember. Die mittlere Temperatur lag im Dezember bei 3,9 Grad. Im Vergleich zum langjährigen Mittel der Jahre 1981 bis 2010 geht der Monat also mit einem deutlichen Plus von 1,8 Grad in die Statistik ein. Damit reiht sich der Monat in die Reihe der milden Dezember der letzten Jahre ein. Die Niederschläge fielen meist als Regen, nur an wenigen Tagen mischten sich Schneeflocken ins Wettergeschehen ein. Eine Schneedecke konnte sich lediglich kurzzeitig bilden. Auch an den Weihnachtstagen blieb es überwiegend trüb, und zeitweise regnete es ein wenig. Mit einer Niederschlagsmenge von 71,5 Litern pro Quadratmeter lag der Dezember 13 Prozent über seinem Soll von 63 Litern. Am meisten Niederschlag fiel mit 12,2 Litern am 13.

Dezember. Die Sonne hatte es recht schwer, und so kamen insgesamt nur gut 27 Stunden Sonnenschein, also gerade mal 83 Prozent des Klimamittels zusammen.